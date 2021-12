Assembleia da Bahia aprova ajuda emergencial as vítimas da chuva no Estado

A Assembleia Legislativa da Bahia aprovou nesta terça-feira (14), a proposta apresentada pelo governo estadual para viabilizar ações de socorro à população afetada pela chuva no sul do estado.

Com a aprovação da proposta, o governo pode destinar R$ 20 milhões ao Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico (Fundese). O valor deve financiar comerciantes e prestadores de serviços das cidades que decretaram estado de calamidade pública ou situação de emergência. Caso necessário, o valor poderá ser ampliado sem nova análise prévia da Assembleia, a fim de atender todas as demandas.

Os valores concedidos serão restituídos, pelos comerciantes, em até 48 parcelas mensais, com carência de até 12 meses para o pagamento da primeira parcela. Não haverá juros para empréstimos de até R$ 150 mil. Além disso, a medida autoriza o governo a adquirir fogões e geladeiras para doar às famílias de baixa renda.

Os eletrodomésticos essenciais serão doados exclusivamente para as famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que morem em algum dos municípios em situação de emergência ou calamidade pública. É preciso comprovar, mediante laudo oficial, que perderam os itens nas enchentes ou alagamentos.