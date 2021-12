Assumiu? Carol Peixinho assiste show de Thiaguinho em camarote na Bahia

Carol Peixinho foi flagrada curtindo um show de Thiaguinho de camarote em Barra Grande, Bahia. As informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Segundo o jornalista, já é confirmado que a ex-BBB e o cantor estão em um relacionamento desde o fim do “No Limite”, mas ainda não assumiram publicamente o affair.

A influenciadora já foi vista em outro show do cantor e os dois já foram flagrados juntos em um jantar. No vídeo divulgado pela coluna, é possível notar a musa tendo uma visão privilegiada do palco.