Astrologia diz se você e o seu parceiro são compatíveis! Conheça a sinastria amorosa

Os planetas mais importantes na sinastria são a Lua, Vênus e Marte. A Lua rege as emoções e a forma como cada indivíduo responde naturalmente, tornando-se um fator importante nas relações amorosas. Vênus rege a natureza do amor e determina por qual tipo de parceiro uma pessoa se sente atraída. O impulso sexual é representado por Marte, tornando este planeta extremamente influente na determinação da compatibilidade sexual.

O Sol e o Ascendente também são fatores críticos na sinastria. A personalidade central de cada indivíduo é expressa pela localização do signo do Sol, enquanto o comportamento externo é expresso pelo Ascendente de cada pessoa.

No início, as pessoas são atraídas umas pelas outras com base na interação entre seus signos solares e ascendentes. Só depois de as duas pessoas interagirem por um tempo é que as características do signo da Lua, Vênus e Marte se tornam aparentes.