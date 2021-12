Ataque hacker: o App Conecte Sus está fora do ar

O conecte Sus, aplicativo que funciona como um certificado digital de vacinação para viajantes, sofreu um ataque hacker nesta sexta-feira (10). Além do App, o site do Ministério da Saúde está fora do ar.

Apesar de ser possível fazer a emissão do comprovante através de aplicativos dos governos estaduais e prefeituras, os estados que não possuem plataforma para emissão começaram a exigir a apresentação física do comprovante.

Com a flexibilização, o comprovantes vem sendo exigido com mais frequência em todo país. Em nota o ministério da saúde esclareceu a situação, e afirmou que o ataque “comprometeu temporariamente alguns sistemas da pasta, como o e-SUS Notifica, Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), ConecteSUS e funcionalidades como a emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 e da Carteira Nacional de Vacinação Digital, que estão indisponíveis no momento”