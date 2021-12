Atech abre vagas de emprego pelo país; veja cargos

Atech anuncia vagas de emprego disponíveis para contratação de profissionais especializados em diferentes áreas de atuações pelo país. Além do salário de acordo com o mercado, a empresa oferece diversos benefícios, como por exemplo, convênio com empresas parceiras. Confira!

Atech divulga novas oportunidades de emprego

A Atech divulgou NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para colaboradores de diversas funções em todo o país. Dentre as vagas abertas, estão os seguintes cargos:

Desenvolvedor Pleno;

Analista de Infraestrutura e Suporte Sênior;

Desenvolvedor Pleno;

Analista de TI (PLM / PDM) Sênior;

Desenvolvedor Sênior – Arkhe;

Desenvolvedor DevOps/Arq. Sênior;

Analista de Infraestrutura e Suporte Sênior;

Desenvolvedor Back-end Sênior;

Desenvolvedor Full Stack Pleno;

Desenvolvedor Back-end Senior;

Desenvolvedor Pleno;

Designer Sênior;

Desenvolvedor Pleno;

Desenvolvedor Sênior;

Analista de Sistemas Sênior – Arquiteto de Software BIG Data;

Administrador de Banco de Dados Sênior.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas, os candidatos precisam acessar o site de participação, atentar-se a todas as informações referentes a vaga desejada e, cadastrar o currículo atualizado.

Ainda, além do salário compatível com o mercado de trabalho, a empresa oferece plano de saúde, consignado, ginástica laboral, participação nos lucros, seguro de vida, vale transporte, plano odontológico, convênio com empresas parceiras, home office, previdência privada, vale alimentação, auxílio creche, cooperativa de crédito, horário flexível, programa de treinamentos e vale refeição.

