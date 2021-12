Atentando à bala deixa um morto e dois feridos na zona da mata do Estado

Um atentado à bala registrado neste domingo (19) deixou uma pessoa morta e outras duas feridas. O crime ocorreu no Conjunto Sagrada Família, conhecido com Mutirão, em União dos Palmares, cidade da zona da mata do Estado. A reportagem do Alagoas 24 horas tentou várias vezes contato com as forças de segurança na cidade, mas…

Um atentado à bala registrado neste domingo (19) deixou uma pessoa morta e outras duas feridas. O crime ocorreu no Conjunto Sagrada Família, conhecido com Mutirão, em União dos Palmares, cidade da zona da mata do Estado. A reportagem do Alagoas 24 horas tentou várias vezes contato com as forças de segurança na cidade, mas nenhuma das nossas ligações foi atendida.

De acordo com informações repassadas por populares, os moradores do residencial foram acordados durante a madrugada pelos sons de disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local, encontraram um jovem conhecido como ‘Pinha’ sem vida e outros dois jovens baleados. Não há qualquer informação sobre a identidade dos sobreviventes ou seus quadros clínicos.

Os dois feridos foram levados ao Hospital Regional da Mata para obter atendimento médico. Foram acionados perícia e IML, que providenciou a remoção do corpo para a sede do IML em Maceió. Ainda segundo populares, Pinha saíra recentemente da prisão.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Regional de União dos Palmares.