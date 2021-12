Atitudes que podem destruir a sua carreira: Conheça quais são

Você sabia que existe uma série de atitudes que podem destruir a sua carreira de uma hora para outra? Se ainda não sabia, está sabendo agora!

Afinal, a nossa carreira muito se baseia na imagem profissional que passamos. Ou seja, conquistamos oportunidades quando demonstramos aptidão para elas, correto?

Sendo assim, devemos estar atento à imagem que construímos de nós mesmos, inclusive quando já estamos empregados.

Abaixo, portanto, você verá alguns apontamentos que serão úteis neste sentido. Acompanhe-nos.

10 atitudes que podem destruir a sua carreira

Você Pode Gostar Também:

As atitudes que podem destruir a sua carreira tendem a parecer inofensivas no começo. Mas, com o passar do tempo, podem acabar com a carreira de uma pessoa. Fique atento a elas:

1. Ter “orgulho” de ser uma pessoa desorganizada

Sabe aquela pessoa que diz “sou desorganizada” e fica por isso mesmo? Pois é… Essa pessoa tende a passar uma imagem muito negativa de si mesma.

Se você é desorganizado, tente lidar com esse seu lado, melhorando-o.

2. Não saber priorizar as tarefas

Agir de maneira impensada, no sentido de apenas “apagar incêndio” é prejudicial não só para a sua imagem, como para o seu rendimento no trabalho.

3. Aceitar qualquer demanda e não cumprir com o que promete

Você consegue dizer “não”? Se a sua resposta for negativa, reflita um pouco! Às vezes, dizer “sim” o tempo todo pode fazer com que você aceite um trabalho que não dará conta de cumprir.

4. Ter comportamentos desleixados

Você tem bons comportamentos no trabalho, ou não cuida da postura, da forma de falar, etc? Reflita sobre isso.

5. Não admitir os próprios erros e estar sempre se justificando/criando desculpas

Criar desculpas para os seus erros é muito perigoso. Você poderá queimar a sua imagem profissional e fazer com que as pessoas não confiem em você.

6. É sempre “do contra” e “cabeça dura” com relação às regras da empresa

Essa é uma das piores atitudes que podem destruir a sua carreira. Ser “mente fechada” e não aceitar as regras da empresa é muito prejudicial para a sua imagem.

7. Não buscar desenvolver as suas habilidades

Você acha que já sabe o bastante para o seu trabalho? Cuidado! É importante você desenvolver as suas habilidades para conseguir crescer sempre.

8. Ficar chateado com a pessoa que dá feedback negativo

O feedback negativo, cedo ou tarde, poderá aparecer. Mas, uma das atitudes que podem destruir a sua carreira é você achar que isso é pessoal, ficando chateado e ignorando a pessoa que fez o feedback.

9. Fazer apenas o mínimo

Claro que você não precisa cumprir funções que não lhe cabem, mas, focar apenas no mínimo pode fazer com que você se torne um profissional “mínimo”. Ou seja, que não irá crescer e atingir o máximo.

10. Estar sempre reclamando e sendo pessimista

Você reclama muito no ambiente de trabalho? Demonstra uma visão pessimista em qualquer projeto ou ideia? Essas são algumas das atitudes que podem destruir a sua carreira!

Portanto, comece a se policiar mais e cuide da sua forma de agir e falar. Assim você conseguirá desenvolver uma imagem profissional mais adequada. 😉