ÀTTØØXXÁ está de volta com show no Trapiche Barnabé

Com evento patrocinado pela Natura e pelo Governo do Estado da Bahia, o show ocorrerá no dia 8 de janeiro do próximo ano, a partir das 17h. Os ingressos custam R$25,00 (meia) e R$50,00 (inteira) e as vendas estarão disponiveis na Sympla, a partir da 0h desta segunda (01).

Com o tema “Um culto Afrofuturista”, serão três horas de show do ÀTTØØXXÁ com musicas de todos os discos, releituras, recém-lançadas e algumas surpresas. A abertura do show ficará por conta da DJ Bruxa Braba e a DJ Tia Carol encerra a noite.

“As novidades vão desde o conceito da festa com o tema de afrofuturismo, até o próprio show. Não vamos falar para não entregar muito, mas vamos tocar músicas antigas, músicas que lançamos durante a pandemia e não tivemos oportunidade de tocar para nosso público ainda e muita novidade. Vai ser fervura” contou o guitarrista.