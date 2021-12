Atualidades: a educação no Brasil

Educação no Brasil: um resumo

Diversas pautas sobre a situação da educação no Brasil estão sendo discutidos nos dias atuais. Assim, é muito provável que esses tópicos sejam cobrados em questões de atualidades das principais provas do país, como o ENEM e os vestibulares.

Dessa maneira, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com os tópicos mais importantes sobre o tema da educação no Brasil. Vamos conferir.

Educação no Brasil: introdução

Nos dias atuais, o Brasil ocupa o 53º lugar no ranking de educação pelo PISA. Ainda, dados do IBGE indicam que mais de 730 mil crianças ainda estão fora da escola.

Você Pode Gostar Também:

É importante destacar também que o país possui uma taxa analfabetismo funcional de pessoas entre 15 e 64 anos de 28%.

Educação no Brasil: a responsabilidade

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Constituição Federal do Brasil determinam que os sistemas de ensino são organizados e geridos pelos municípios, pelos estados, Distrito Federal e Governo Federal.

Educação no Brasil: os problemas

Uma das principais consequências do baixo nível educacional brasileiro é o fenômeno do analfabetismo: atualmente, o Brasil possui cerca de 11,5 milhões de analfabetos entre pessoas com quinze anos ou mais.

Educação no Brasil: raízes dos problemas

Dentre as diversas causas dos problemas que assolam a educação no Brasil, podemos citar professores com baixos salários e desmotivados em suas atribuições, o que acontece em todo o território nacional.

Ainda, a baixa participação de pais e responsáveis na vida escolar de seus filhos também pode ser percebida como fatores que provocam o baixo nível geral da educação brasileira.

Por fim, podemos citar também os investimentos governamentais no setor, que se comportam como principais fatores da atual situação da educação no Brasil.

Educação no Brasil: PNE

O Plano Nacional de Educação (PNE) é o responsável por estabelecer objetivos, metas e estratégias bastante claros que devem ser atingidos pela educação brasileira até o ano de 2024.

Porém, existem diversas dificuldades para a execução do plano, as quais comprometem suas principais determinações.