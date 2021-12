Aumentar limite do cartão de crédito Nubank: tem como? Veja dicas fáceis para conseguir

Você sabe como aumentar limite do cartão de crédito Nubank? A fintech roxinha divulgou algumas ações, bem como comportamentos importantes que ampliam as chances da aquisição de um limite maior. Veja quais são essas ações na matéria deste domingo (26) no Notícias Concursos.

5 ações para aumentar limite do cartão de crédito Nubank

Quem tem um cartão do roxinho, por vezes se pergunta: como aumentar limite do cartão de crédito Nubank? Quem precisa de mais limite do que o oferecido, tem condições de recorrer a dicas que aumentam a oportunidade de compra com o produto financeiro. Isso é algo que realmente agiliza o processo, garantindo um valor maior nas transações da ferramenta.

Antes de tudo, devemos ressaltar que os usuários do serviço precisam ter em mente a lista dos bons hábitos em termos de finanças. Isso porque uma má gestão dos gastos, além dos excessos, não faz parte desse âmbito.

Os cartões podem ser verdadeiros aliados das finanças, mas isso apenas quando utilizados de forma responsável e consciente. Do contrário, se tornam verdadeiros vilões, capazes de bagunçar a vida dos usuários.

1.Manter a renda atualizada

É interessante que os usuários enviem regularmente os comprovantes de renda atualizados para o Nubank analisar quanto conseguirá oferecer de crédito, mas sem atrapalhar a organização financeira do cliente.

2.Concentrar gastos nos cartões

Uma das melhores dicas consiste no uso constante dos roxinhos em todas as transações, inclusive as com menor valor. O somatório das compras certamente deixará os gastos com o cartão elevados. Mas, preste atenção: tal prática só é viável caso a vida financeira esteja em dia.

3.Pagar fatura em dia

Isso demonstra ao banco a capacidade do compromisso com o pagamento. Portanto, deve-se evitar pagar as faturas com atraso e/ou deixar os valores para trás, garantindo, assim, a boa relação banco/cliente.

4.Construir um bom relacionamento com a instituição

Para aumentar as chances da obtenção do aumento do limite, é preciso usar outros serviços que o banco oferece, inclusive gratuitos ou com menor valor. Por exemplo, o seguro de vida do Nubank com planos médios de valores iniciais de R$ 9,00.

5.Manter o CPF sem restrições

As financeiras fazem consultas no CPF antes do fornecimento de crédito ao cliente. Assim, caso o nome esteja negativado, com certeza as chances de aumentar limite do cartão de crédito Nubank serão reduzidas.

