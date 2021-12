Auxílio Brasil cancelado entre novembro e dezembro. O que aconteceu?

O Governo Federal começou oficialmente os pagamentos da segunda rodada do Auxílio Brasil. Na última sexta-feira (10), usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1 puderam pegar a quantia. Pelo menos é isso o que aponta o calendário oficial da Caixa Econômica Federal sobre o tema.

Só que pelo menos uma parte dos usuários do Auxílio Brasil que recebeu o dinheiro em novembro está afirmando que não irão receber em dezembro. É como se houvesse um bloqueio na conta entre os dois pagamentos. Essas pessoas querem saber o que aconteceu. É possível passar por esse tipo de cancelamento?

De acordo com o Ministério da Cidadania, que é a pasta que responde pelo Auxílio Brasil, todo mundo que recebeu o benefício em novembro migrou automaticamente para dezembro. Mais uma vez, esses usuários nem tiveram que fazer nenhum tipo de nova inscrição para receber o dinheiro no último mês do ano.

Acontece, no entanto, que essa regra não vale para as pessoas que tiveram uma mudança na estrutura familiar e, por isso, passaram a não atender mais a todas as regras do programa em questão. Normalmente, um motivo que tira muita gente do projeto é a ultrapassagem dos limites de renda do Auxílio Brasil.

Então se, por exemplo, a renda per capita da família subir para acima do limite permitido, ela vai perder o benefício em questão. Isso porque se entende que ela não se encaixa mais nos critérios de seleção do projeto. E aí sim, ela vai acabar perdendo o direito entre os meses de novembro e dezembro.



Como resolver isso?

Aí fica a pergunta: é possível resolver essa situação? Existe algo que o cidadão possa fazer para tentar recuperar o recebimento do benefício? Considerando que o usuário acredite que está acontecendo um erro, ele deve pedir ajuda.

De acordo com o Ministério da Cidadania, essa pessoa precisa procurar um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) da sua cidade. Por lá, ele vai saber o que aconteceu especificamente com a sua conta, e se vai ser possível resolver.

Valor menor no app

Outra questão que aparentemente está tirando o sono de muita gente é o valor que aparece para o recebimento do Auxílio Brasil. Alguns usuários estão dizendo que o patamar confirmado para dezembro no app oficial do programa é de menos de R$ 400.

De acordo com o Ministério da Cidadania, isso não deve ser motivo de preocupação. Acontece apenas que o sistema ainda não foi atualizado. Mas eles estão garantindo que todo mundo vai receber no mínimo R$ 400 em dezembro.

Auxílio Brasil

O Governo Federal começou os pagamentos do seu Auxílio Brasil ainda no último mês de novembro. Naquele primeiro momento, apenas as pessoas que faziam parte do antigo Bolsa Família é que puderam receber o dinheiro.

E essa lógica não mudou agora. De acordo com o Ministério da Cidadania, apenas quem estava dentro do Bolsa Família é quem está podendo pegar o dinheiro do Auxílio Brasil em dezembro. Isso só deve mudar, em tese, a partir de janeiro de 2022.