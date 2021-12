Auxílio Brasil de R$ 400; veja se você pode

Os pagamentos do Auxílio Brasil de R$ 400 devem começar nesta sexta-feira (10). O valor é uma das promessas já feitas pela gestão Bolsonaro e que deve se concretizar neste mês.

Em novembro o pagamento médio foi de 217,18, mas uma Medida Provisória, publicada na terça-feira (07), garante que os beneficiários receberão pelo menos R$ 400.

As datas de pagamento estão organizadas pelo Número de Identificação Social (NIS) e devem seguir até o dia 23 de dezembro. O último grupo a receber tem o NIS final 0.

Não haverá qualquer liberação no final de semana, sendo assim NIS final 1 recebe na sexta-feira e NIS final 2 na segunda-feira (13) e assim por diante, todas as datas podem ser conferidas abaixo.

Calendário do Auxílio Brasil



NIS final 1: 10/12

NIS final 2: 13/12

NIS final 3: 14/12

NIS final 4: 15/12

NIS final 5: 16/12

NIS final 6: 17/12

NIS final 7: 20/12

NIS final 8: 21/12

NIS final 9: 22/12

NIS final 0: 23/12

Quem está recebendo o Auxílio Brasil?

Por enquanto, recebem apenas pessoas que antes recebiam o Bolsa Família. Famílias cadastradas no CadÚnico e que atendem os critérios ainda não foram incluídas, o que deve acontecer em dezembro.

O governo federal, porém, disse que a inclusão dos beneficiários do CadÚnico pode não acontecer de uma única vez no mês de dezembro. Na realidade, não há prazos oficias até que todas essas famílias tenham direito, mas é possível verificar, ao menos, se você irá receber ou não.

Basta baixar um dos aplicativos abaixo no seu celular.

Aplicativo Caixa Tem;

Aplicativo Caixa Econômica Federal;

Ou pelo aplicativo Auxílio Brasil.

Golpe do Auxílio Cesta Básica; entenda

Quem tem direito?

Tem direito todas as famílias em extrema pobreza, ou seja, aquelas que recebem renda por pessoa de até R$ 100.

Ou então aquelas que estão na linha de pobreza, recebendo de R$ 100,01 e R$ 200 por pessoa mensalmente e possuem integrantes de até 21 anos na família.

As famílias também precisam estar com os dados atualizados no CadÚnico.

Quais são os benefícios oferecidos no Auxílio Brasil?

1.Benefício Primeira Infância (BPI): para famílias com crianças de 0 a 3 anos incompletos, devem receber R$ 130 por criança, com limite de 5 pagamentos.

2.Benefício Composição Familiar (BCF): benefício no valor de R$ 65 a ser pago por pessoa de 3 a 21 anos, com limite de 5 cotas ou o que for mais vantajoso. Sendo dividido em:

Benefício Composição Criança (BCC);

Benefício Composição Adolescente (BCA);

Benefício Composição Jovem (BCJ);

Benefício Composição Gestante (BCG);

Benefício de Superação da Extrema Pobreza (BSP).

3. Benefício de Superação da Extrema Pobreza (BSP): benefício pago para famílias em situação de extrema pobreza, sendo calculado dependendo da família, mesmo depois de pagamentos do Primeira Infância e o Composição Familiar. O benefício deve ser pago até a faixa de extrema pobreza seja superada. O valor mínimo é de R$ 25 por integrante da família. Pessoas que moram sozinhas também podem receber, desde que estejam dentro dos critérios mencionados acima.