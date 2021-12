Auxílio Brasil do Governo Federal começa a ser pago em dois dias

Mesmo diante de muita indefinição e dúvidas sem respostas, o Governo Federal deverá começar dentro de mais dois dias os pagamentos da segunda rodada do Auxílio Brasil. Na próxima sexta-feira (10), os usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1 poderão pegar a quantia.

Apesar das indefinições, já dá para saber de uma série de pontos sobre esse segundo pagamento do Auxílio Brasil. O primeiro deles é que apenas quem recebia o Bolsa Família até o último mês de outubro é que tem passe livre para entrar nele. Quem não está dentro do projeto não vai ter o direito de entrar no programa neste mês de dezembro.

Também já dá para saber que os valores serão maiores do que os vistos agora em novembro. De acordo com o Ministro da Cidadania, João Roma, todos os 14,5 milhões de usuários do projeto em questão irão receber pelo menos R$ 400. Pelo menos foi isso o que ele disse durante uma entrevista para um jornal da Jovem Pan na noite desta terça-feira (7).

Ainda de acordo com o Governo Federal, os pagamentos desta segunda rodada terão um calendário diferente neste mês de dezembro. Normalmente as datas de repasses acontecem sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Mas agora eles irão começar isso um pouco mais cedo para que todos recebam antes do Natal.

A ideia é seguir permitindo que todos os usuários do Auxílio Brasil tenham duas opções de uso do dinheiro do programa. Vai ser possível escolher entre mexer na quantia de forma digital através do app do Caixa Tem ou mesmo ir até um banco e sacar o montante. Pelo menos é o que dizem as informações da Caixa Econômica Federal.



E quando vai entrar mais gente?

De acordo com o Ministério da Cidadania, a tendência é que mais pessoas possam entrar no programa depois que a PEC dos Precatórios for completamente aprovada no Congresso Nacional. Isso ainda não aconteceu de fato.

Em termos mais práticos, o mais provável agora é que isso aconteça a partir do próximo mês de janeiro. De acordo com o próprio Governo, não há mais chance de entrar mais gente no Auxílio Brasil ainda neste ano de 2021.

E os pagamentos retroativos?

Os pagamentos retroativos do Auxílio Brasil devem chegar para as pessoas que receberam menos do que R$ 400 em novembro. Esses brasileiros deveriam receber esse valor complementar já agora nos repasses de dezembro.

Mas isso não vai acontecer. De acordo com membros do próprio Governo Federal, os pagamentos retroativos do Auxílio Brasil só deverão ficar disponíveis no próximo ano. O Ministro da Cidadania, João Roma, adiantou que vai ser preciso muita negociação para isso.

Auxílio Brasil

O Governo Federal começou os pagamentos do seu Auxílio Brasil ainda no último mês de novembro. Naquele primeiro momento, apenas os usuários que faziam parte do antigo Bolsa Família é que puderam receber as quantias.

Esse cenário não deve mudar muito agora em dezembro. Pelo que se sabe até aqui, as pessoas que irão receber o dinheiro neste último mês do ano são as mesmas que receberam em novembro. Ninguém mais vai conseguir entrar.