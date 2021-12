Auxílio Brasil é pago hoje para beneficiários com NIS final 8

A Caixa Econômica Federal começa a pagar o Auxílio Brasil para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) com final 8 nesta terça-feira (21). O valor do benefício é de R$ 400,00 por família contemplada.

Todas as Informações sobre o novo programa social podem ser consultadas nos aplicativos Auxílio Brasil ou no Caixa Tem. Para os beneficiários que já possuíam o App Bolsa Família baixado, basta fazer a atualização. Desse modo é possível consultar as datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas.

Veja o calendário de pagamento de dezembro

Segundo a Caixa Econômica Federal, o calendário do Auxílio Brasil deve seguir o antigo calendário do Bolsa Família. Desse modo, o pagamento dos beneficiários deve ser feito nos últimos dez dias úteis de cada mês. Apesar disso, em dezembro o calendário de pagamento foi adiantado por conta do feriado de natal. Confira o calendário disponibilizado pela Caixa:

NIS com final: Data de pagamento 1 10 2 13 3 14 4 15 5 16 6 17 7 20 8 21 9 22 0 23

Quem tem direito aos recursos do programa de transferência direta de renda?

O Ministério da Cidadania informou que aproximadamente 14,5 milhões de brasileiros estão recebendo o Auxílio Brasil em 2021. Esses beneficiários são os mesmos que já faziam parte do Bolsa Família até o mês de outubro.

Apesar do governo federal afirmar que pretende ampliar o programa para atender cerca de 17 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade econômica, até o momento não foram adicionados novos cidadãos ao programa. Informações disponibilizadas pelo Ministério da Cidadania afirmam que novos beneficiários devem entrar no programa a partir de janeiro de 2022.

Entenda os benefícios básicos do Auxílio Brasil

De acordo com o Ministério da Cidadania, o Auxílio Brasil, novo programa de transferência direta de renda do governo federal, é constituído por três benefícios básicos, sendo eles: Benefício da Primeira Infância, Benefício Composição Familiar e Benefício de Superação da Extrema Pobreza.

Benefício Primeira Infância é destinado a famílias que tenham em seu núcleo familiar crianças entre 0 (zero) e 36 (trinta e seis) meses incompletos e tem o valor de R$ 130 mensais. O Benefício Composição Familiar é designado para famílias que possuem em sua composição familiar gestantes ou pessoas entre 3 e 21 anos incompletos e garante R$ 65 por integrante. Integrantes das famílias com idade entre 18 e 21 anos só receberão o benefício se estiverem matriculados na educação básica.

Já o benefício de Superação da Extrema Pobreza é calculado por pessoa e pago por família quando a renda familiar é inferior ao valor da linha da extrema pobreza, mesmo após o acréscimo dos benefícios básicos da Primeira Infância e Composição Familiar.

O Ministério da Cidadania ainda informa que as famílias podem receber, cumulativamente, os três benefícios básicos (Primeira Infância, Composição Familiar e de Superação da Extrema Pobreza) do Auxílio Brasil. Apesar disso, os benefícios Primeira Infância e Composição Familiar são pagos até o limite de 5 (cinco) benefícios por família.