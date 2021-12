Auxílio Brasil: João Roma diz que fila de espera acaba neste ano

De acordo com o atual líder do Ministério da Cidadania, João Roma, nesta última segunda-feira, 13 de dezembro, o Governo Federal deverá pôr um fim na fila de espera do Auxílio Brasil ainda este ano.

“No passado, o que se falava era que o ticket médio do programa girava em torno de R$ 190, sendo que pessoas recebiam abaixo e pessoas recebiam acima. Com esse novo Auxílio Brasil, estamos viabilizando que todos os beneficiários recebam, no mínimo, R$ 400, no calendário regular, que começou a ser pago no último dia 10 e se estenderá até 23 de dezembro. Além dos 14,7 milhões de famílias que são beneficiárias do Auxílio Brasil, outros 2 milhões devem entrar no programa ainda neste ano de 2021 e, com isso, zerando toda a fila do programa”, declarou João Roma.

Assim, o valor de R$ 400 das parcelas do Auxílio Brasil começou a ser pago durante a última sexta-feira, 10 de dezembro.

O novo programa social do Governo Federal conta com três benefícios básicos e outros seis chamados de complementares. Estes, então, podem ser adicionados a depender de situações específicas.

“Muitos desses beneficiários vão ganhar inclusive mais. Além do Auxílio Brasil, estamos disponibilizando o cadastramento de mais 12 milhões de pessoas na tarifa social de energia elétrica, o que corresponde a um desconto de até 65% nessas contas de luz para a camada mais pobre da população”, relatou o líder do Ministério da Cidadania.

Além disso, o ministro ainda comentou sobre o início do pagamento das parcelas de R$ 400 do Auxílio Brasil.

“O programa chega neste momento justamente onde percebemos que a pandemia está passando, mas os efeitos sociais e econômicos ainda perduram em nossa sociedade, especialmente entre os mais necessitados. E, desde o princípio, o presidente Bolsonaro manifestou que está determinado a ajudar aqueles que mais precisam. É isso que estamos fazendo no Ministério da Cidadania, o braço social do governo Bolsonaro”, frisou.

Ministro também fala sobre auxílio para caminhoneiros

Recentemente, Bolsonaro citou que o governo vinha analisando a possibilidade da criação de um auxílio financeiro caminhoneiros devido à forte alta do preço dos combustíveis no país. Nesse sentido, o presidente chegou a comentar que o valor do benefício seria de R$ 400 para cada profissional do setor.

No entanto, o programa ainda não saiu da teoria. Desse modo, João Roma declarou que sua pasta vem analisando o tema com outros ministérios do governo. Contudo, até o momento, não existe nenhuma confirmação sobre a implementação concreta do programa.

“O que nós observamos é que são muitas ações que estão sendo desencadeadas e outros suportes, às vezes mais efetivos, como, inclusive, a implantação de centrais para dar suporte aos profissionais liberais, os caminhoneiros autônomos, que estão fazendo o transporte de Norte ao Sul de nosso Brasil, com estruturas que possam viabilizar um melhor suporte para suas atividades”, argumentou o ministro.

Assim, o Governo Federal precisará dar conta dos custos do novo benefício ao mesmo tempo que busca zerar a fila de espera do Auxílio Brasil.

3,4 milhões de famílias não terão Auxílio Brasil em dezembro

Enquanto a promulgação total da PEC dos Precatórios não ocorre, cerca de 3,4 milhões de famílias deverão passar o Natal na fila de espera do Auxílio Brasil. Isto é, sem receber os recursos do benefício mesmo estando aptas para isso.

Assim, sem a promulgação total da PEC, o Governo Federal só possui recursos financeiros para pagar R$ 400 a 14,5 milhões de famílias. Trata-se, então, daquelas que já receberam as parcelas do benefício durante o mês de novembro e eram participantes do programa Bolsa Família.

Recentemente, o Ministério da Cidadania confirmou que a folha de pagamento do programa do mês de dezembro deverá contemplar o mesmo número de beneficiários. Portanto, a fila de espera só poderá se encerrar após a promulgação da PEC dos Precatórios.

A promessa feita pelo governo era de zerar a fila de espera do benefício, que seria de 2 milhões de famílias. Isso significaria que o Auxílio Brasil poderia chegar a cerca de 17 milhões de famílias a partir deste mês de dezembro. Contudo, com as novas inscrições no Cadastro Único após o fim do Auxílio Emergencial, este número já pode ser superior.

Nesse sentido, alguns especialistas falam de cerca de 10 milhões de pessoas esperando na fila.

De acordo com dados do Ministério da Economia, para por fim na fila de espera do Auxílio Brasil ainda este ano, o Governo Federal necessita de um aporte de aproximadamente R$ 95 bilhões.

Isto é, considerando alguns dados sociais, tudo indica que a fila de espera do programa só aumente. Dentre estes estão a atualização das linhas de pobreza e a entrada de novos participantes aptos a receberem o benefício.

Nesse sentido, considerava-se extremamente pobre a família que recebia até R$ 89 por pessoa. Já a linha de pobreza era entre R$ 89,01 e R$ 178. Com o Auxílio Brasil, então, estes números subiram para R$ 100 e de R$ 100,01 a R$ 200, respectivamente.

Além disso, a gestão acreditava que conseguiria aumentar o número de famílias atendidas pelo Bolsa Família. A intenção, portanto era ir de 14,5 milhões para 17 milhões com a ampliação do Auxílio Brasil. Isto é, encerrando, assim, a espera de milhões de famílias que necessitam de receber o benefício. No entanto, esta vem se mostrando uma questão mais complicada de se por em prática;

Análises indicam que, com a modificação das linhas de pobreza, cerca de 21 milhões de famílias brasileiras estariam aptas para participar do programa social. Isto é, o que é um número muito acima dos 17 milhões que o governo estima

Com cerca 17,9 milhões de pessoas, o Auxílio Brasil teria um custo de R$ 88 bilhões. Isto é, um custo extra de R$ 54 bilhões em relação ao valor gasto com o Bolsa Família hoje. Contudo, considerando as contas internas do governo, ou seja, de um benefício para 21,6 milhões de pessoas, o custo alcançaria por volta de R$ 95 bilhões.