Auxílio Brasil: Pagamento do bônus de R$ 1.000 será realizado ainda em dezembro 2021

Beneficiários do Auxílio Brasil terão acesso a um bônus no valor de R$ 1.000 ainda este mês. As consultas para verificar a concessão foram abertas desde o dia 10 de dezembro e cerca de 2,3 mil famílias serão contempladas.

A bonificação será concedida para as famílias que possuem filhos estudantes da rede pública de educação que obtiveram bom desempenho em competições acadêmicas no decorrer do ano, por meio do abono complementar Bolsa de Iniciação Científica Júnior.

De acordo com o ministro da Cidadania, João Roma, a bolsa visa incentivar os estudantes a se dedicarem aos estudos e a ciência. “O Auxílio Brasil pretende ir além de uma proteção à população em situação de vulnerabilidade. Estamos apresentando várias ferramentas e trilhas para emancipação”, afirmou.

Conforme a equipe da Cidadania, 2.391 estudantes de 2.332 famílias beneficiárias do programa serão contemplados com a bolsa este mês. Eles devem ter conquistado medalhas de ouro, prata, ou bronze em uma das cinco olimpíadas credenciadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), sendo:

Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA);

Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR);

Olimpíada Internacional de Física e Cultura (iPHCO);

Olimpíada Nacional de Ciências (ONC); e

Olimpíada Nacional de Aplicativos (ONDA).

Vale ressaltar que é o Ministério da Cidadania a pasta responsável pelo pagamento da parcela única de R$ 1.000 para as famílias contempladas. Todavia, caso o repasse seja em 12 parcelas de R$ 100, a operação será do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Como consultar a parcela bônus de R$ 1.000

A consulta do bônus de R$ 1.000 pode ser realizada através do aplicativo do Auxílio Brasil, que substituiu a plataforma antiga do Bolsa Família. Aqueles que possuem o aplicativo antigo precisam atualiza-lo para a nova versão.

Para aqueles que ainda não têm a ferramenta, basta acessar a loja de aplicativos do aparelho e baixar a plataforma gratuitamente para Android e iOS.

Calendário do Auxílio Brasil em dezembro

O calendário do Auxílio Brasil referente ao mês de dezembro encerra nesta quinta-feira (24). Lembrando que o Governo Federal repassa os benefícios conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Veja o cronograma a seguir:

Final do NIS Data de pagamento 1 10 de dezembro 2 13 de dezembro 3 14 de dezembro 4 15 de dezembro 5 16 de dezembro 6 17 de dezembro 7 20 de dezembro 8 21 de dezembro 9 22 de dezembro 0 23 de dezembro

Lista de Benefícios do Auxílio Brasil

O programa concede 9 abonos aos beneficiários, sendo 3 básicos e 6 complementares. Confira:

Tipo de benefício Valor Benefício Primeira Infância R$ 130 por integrante (limitado a 5 benefícios) Benefício Composição Familiar R$ 65 por integrante (limitado a 5 benefícios) Benefício de Superação da Extrema Pobreza Valor calculado individualmente para cada família Auxílio Esporte Escolar R$ 100 + parcela única de R$ 1.000 Bolsa de Iniciação Científica Junior R$ 100 + parcela única de R$ 1.000 Auxílio Criança Cidadã R$ 200 (turno parcial) e R$ 300 (turno integral) Auxílio Inclusão Produtiva Rural R$ 200 por família Auxílio Inclusão Produtiva Urbana R$ 200 por família Benefício Compensatório de Transição Valor será calculado individualmente para cada família