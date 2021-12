Auxílio Brasil: Pagamento em dezembro não será para todos

O Governo Federal liberou no último 10 a segunda mensalidade do Auxílio Brasil. O benefício foi disponibilizado no valor de R$ 400, no entanto, não será disponibilizado para os 17 milhões de beneficiários cotados pelo governo.

O Ministério da Cidadania anunciou que o segundo lote de pagamento ainda não contemplará a quantidade de famílias esperada, pois não haverá tempo hábil para incluir os novos beneficiários a folha de repasses.

Segunda mensalidade do Auxílio Brasil

Seguindo o cronograma de pagamentos, a distribuição foi iniciada no último dia 10 e será encerrada no dia 23 de dezembro. Além disso, o cronograma segue a ordem do último digito do NIS (Número de Identificação Social) para conceder o benefício.

A equipe da Cidadania informou que, das 14,6 milhões de famílias que receberam a primeira mensalidade do programa (sendo essas atendidas pelo antigo Bolsa Família), cerca de 13 milhões receberão um complemento para conseguirem ter acesso aos R$ 400. Lembrando que em novembro, o valor médio do benefício foi de R$ 224,41.

Sendo assim, todas as famílias que receberam menos do que R$ 400 no mês de novembro ganharão um complemento na parcela de dezembro para conseguirem o valor prometido pelo Governo Federal durante as campanhas de promoção ao novo programa.

Calendário de pagamentos de dezembro

NIS final 1: 10 de dezembro (sexta-feira);

NIS final 2: 13 de dezembro (segunda-feira);

NIS final 3: 14 de dezembro (terça-feira);

NIS final 4: 15 de dezembro (quarta-feira);

NIS final 5: 16 de dezembro (quinta-feira);

NIS final 6: 17 de dezembro (sexta-feira);

NIS final 7: 20 de dezembro (segunda-feira);

NIS final 8: 21 de dezembro (terça-feira);

NIS final 9: 22 de dezembro (quarta-feira);

NIS final 0: 23 de dezembro (quinta-feira).

Contudo, vale informar que o beneficiário pode fazer uma consulta para verificar a sua situação por meio do aplicativo Auxílio Brasil, disponível gratuitamente para celulares com sistema Android ou iOS.

Auxílio Brasil em 2022

A expectativa do Governo Federal é que todos os beneficiários, que ainda não foram contemplados, passem a receber o benefício médio mensal de R$ 400 do Auxílio Brasil a partir do mês de janeiro de 2022.

O objetivo é prorrogar a Medida Provisória que liberou o adicional para custear os R$ 400 para a mensalidade de dezembro até o final de 2022. Neste caso, é possível garantir que todas as famílias que se encaixam nos requisitos de entrada do programa recebam o valor integral de R$ 400 no próximo ano.

Entretanto, para que o governo consiga manter definitivamente o benefício no valor de R$ 400, será necessário obter disponibilidade orçamentária e financeira que só será concedida por meio da promulgação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) dos Precatórios, que ainda está em trâmite no Congresso Nacional.