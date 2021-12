Auxílio de R$1.200 é confirmado para ESTE grupo em específico; veja como sacar

Um novo auxílio será liberado para um total 300 mil famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Os novos beneficiários receberão pagamentos no valor de até R$ 1.200.

De acordo com informações do novo projeto, Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (Smasac) será a responsável pelo gerenciamento do novo auxílio. O órgão selecionará as famílias que se encaixem nos critérios de aprovação da medida.

“Por incrível que pareça, o poder público tem que ir atrás de quem nem tem acesso a saber que existe isso”, ressaltou o prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil.

Novo auxílio emergencial de R$1.200



Apenas as famílias vulneráveis que residem em Belo Horizonte receberão o pagamento do Auxílio Belo Horizonte. O novo benefício foi instituído pela Lei 11.314/21. Além dos cidadãos vulneráveis, o projeto atenderá as famílias que tem crianças matriculadas na rede municipal de ensino

Ainda quando estava em tramitação na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, o projeto sofreu algumas alterações. Na ocasião foi ampliado o número de contemplados e o valor de investimento, passando de R$ 160 milhões para R$ 239,5 milhões.

“Fizemos o que o poder público tem que fazer. Que fique o exemplo para o estado, para a Federação, que nós prefeitos é que temos que resolver os problemas dos munícipes, com reformas, com economia, com juízo, dando e governando realmente para quem precisa”, disse o prefeito de Belo Horizonte a impressa.

Como se cadastrar no Auxílio Belo Horizonte

As famílias elegíveis para receber o benefício devem acessar a página oficial do Auxílio Belo Horizonte. Ela estará liberada a partir de amanhã. Na prática, o cidadão deve:

Informar o número do seu CPF e o nome completo; Verificar as informações pessoais e concordar com os termos de inclusão; Por fim, escolher o meio de pagamento.

Quando começará os pagamentos

O auxílio será concedido após 30 dias da solicitação na página do benefício.

Período de solicitação Pagamento 17 a 30/11/21 Até 15/12/21 1º a 31/12/21 Até 15/1/22 1º a 31/1/22 Até 15/2/22

Valores do Auxílio Belo Horizonte

As famílias beneficiárias poderão receber mais um subsídio, conforme as suas condições. Confira:

R$ 600 de auxílio por grupo familiar; será repassado em seis parcelas de R$100;

R$ 100 por mês para famílias com crianças matriculadas na rede municipal de Belo Horizonte;

R$ 600 em seis parcelas de R$ 100 para famílias em situação de pobreza;

R$ 1,2 mil em seis parcelas de R$ 200 para famílias em situação de extrema pobreza.