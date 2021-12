Auxílio Emergencial 2021: Saiba se você poderá receber ainda este ano

O Governo Federal vai liberar uma nova rodada do Auxílio Emergencial ainda em 2021. O programa foi encerrado oficialmente em outubro deste ano, mas seguirá com novos pagamentos nos próximos meses.

Todavia, vale ressaltar que as novas parcelas não são referentes a uma prorrogação. Elas serão repassadas de forma retroativa aos beneficiários que contestaram o bloqueio do benefício e tiveram o seu pedido aprovado.

Segundo a Secretaria Nacional do Cadastro Único (Secad), cerca de 11,2 mil pessoas serão beneficiadas com os novos valores. Entretanto, cerca 20 mil fizeram a contestação no total.

Neste caso, os cidadãos que não foram contemplados permanecerão sem amparo, uma vez que os atuais processamentos serão os últimos e não haverá mais possibilidades de requerer o benefício.

Como saber se fui contemplado?

A Dataprev já liberou a consulta para os indivíduos que terão direito à nova rodada do Auxílio Emergencial. Para verificar as informações, basta acessar a página Consulta Auxílio Emergencial e informar os seguintes dados:

CPF (Cadastro da Pessoa Física);

Nome Completo;

Nome da mãe;

Data de nascimento.

No que se refere ao valor que os contemplados receberão, será variado conforme o período em que a conta bloqueada indevidamente. O Auxílio Emergencial passou por momentos diferentes no decorrer da sua vigência.

Novo pagamento do Auxílio Emergencial

O PL 43/21, solicita a liberação de um crédito especial de R$ 2,8 bilhões. Caso seja aprovado, os recursos bancarão uma nova rodada do Auxílio Emergencial. Entretanto, o pagamento será exclusivo para pais solteiros chefes de famílias monoparentais.

O texto recebeu parecer favorável da Comissão Mista de Orçamento da Câmara dos Deputados, mais ainda precisa passar por outras comissões e pelo Senado para passar a valer. Em suma, o novo benefício será de:

R$ 600 para pais que receberam o auxílio de R$ 600 em 2020;

R$ 1.200 para pais que não receberam os R$ 600 em 2020.

Conforme as informações do documento, cerca de 1,2 milhão de famílias serão contempladas com a nova cota do Auxílio Emergencial. No entanto, para receber os recursos é necessário estar inscritas no CadÚnico e ter ao menos um membro menor de 18 anos.