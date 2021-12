Auxílio Emergencial ganha novo lote de R$ 3 mil

O Auxílio Emergencial receberá mais um novo lote de pagamentos no mês de dezembro. A medida refere-se ao PLN 43/21 recém aprovado na Câmara dos Deputados. A proposta solicita a liberação de R$ 2,8 bilhões para os repasses retroativos do benefício para os homens provedores de lares monoparentais.

A cota dupla do Auxílio Emergencial destinada aos pais solteiros foi vetada inicialmente pelo presidente Jair Bolsonaro quando a Lei nº 14.171/21 que garantiu o pagamento duplicado para mães chefes de família foi sancionada.

No entanto, em julho deste ano o veto do presidente foi derrubado pelo Congresso Nacional. Segundo o Ministério da Economia, parte dos recursos para o financiamento da iniciativa virá das sobras do orçamento do Bolsa Família.

Para selecionar os beneficiários, o Governo Federal cruzará dados a fim de identificar o grupo chamado “extracad”, sendo ele composto por homens que não recebem o benefício do Auxílio Brasil e que nem estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal.



Desta forma, será verificado se o beneficiário de cota simples não tem cônjuge ou companheiro(a) e se há pelo menos uma pessoa menor de 18 anos na família, sendo ele contemplado com a parcela complementar do benefício.

Valor de R$ 3 mil do Auxílio Emergencial

Os contemplados pelo novo lote receberão um pagamento de R$ 3 mil. O montante se refere as cinco primeiras parcelas do programa em 2020, que foram repassadas no valor de R$ 600 para o público geral e de R$ 1.200 para as mães solteiras, sendo que os homens também deveriam receber a mesma quantia.

Os interessados podem consultar o benefício no seguinte site. Basta informar alguns dados pessoais, como o número do CPF, nome completo, data de nascimento e nome completo da mãe.

Pagamentos começam em dezembro

Confira como serão os pagamentos das cotas complementares:

O público ‘ExtraCad’ receberá uma parcela única em dezembro de 2021;

O público do programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único terá acesso aos pagamentos nos primeiros meses de 2022.

Ou seja, o pagamento será primeiramente concedido aos beneficiários que se cadastraram pelo aplicativo ou site do Auxílio Emergencial, lembrando que o dinheiro será repassado pelo aplicativo Caixa Tem.