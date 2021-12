Auxílio Emergencial: Governo libera consulta extra do benefício

As consultas para saber se foi ou não contemplado com as novas parcelas do Auxílio Emergencial já foram liberadas pela Dataprev. A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência é vinculada ao Governo Federal é responsável pela análise de dados dos cidadãos.

De antemão, vale ressaltar que os novos pagamentos não se tratam de uma prorrogação do programa, mas de apenas repasses retroativos. Serão beneficiados os pais solteiros que são chefes de família.

Este grupo não teve direito de receber as duplas do Auxílio Emergencial durante os pagamentos em 2020. Desta forma, aqueles que se encaixam nas mesmas condições que as mulheres que receberam as parcelas dobradas do programa, podem fazer a consulta na Dataprev.

Consulta na Dataprev – pais solteiros podem fazer

O possível contemplado pode acessar o site para ter acesso às informações. Na ocasião, serão solicitados dados como:

Número do CPF;

Nome completo;

Data de nascimento; e

Nome da mãe.

Após informar os dados citados, basta clicar em “Consultar” para ter acesso as considerações do Ministério da Cidadania. Mas vale ressaltar que para ter acesso a nova cota é preciso se encaixar em alguns requisitos, como:

Estar inscrito no Cadastro Único ( CadÚnico ) do Governo Federal;

) do Governo Federal; Não possui cônjuge ou companheira(o);

Ser provedor de um lar com filho(s) menore(s) de 18 anos;

Ter recebido as parcelas no valor de R$ 600 em 2021;

Não ter registro de recebimento por ex-mulher do benefício tida como mãe solteira chefe da mesma família como monoparental.

Governo divulga calendário oficial de janeiro do Auxílio Brasil

Beneficiários do Auxílio Brasil já podem consultar quando receberão a mensalidade referente a janeiro de 2022. Isso porque, o Governo Federal acaba de divulgar o cronograma dos novos pagamentos, previsto para ter início no dia 18.

Os pagamentos do programa para o ano que vem contam com um financiamento de R$ 89 bilhões. A expectativa é possibilitar a entrada de mais 2 milhões de famílias no programa, totalizando cerca de 17 milhões de beneficiárias.

Vale lembrar que após a aprovação da PEC dos Precatórios, a mensalidade média do programa será de R$ 400. Além disso, os contemplados terão acesso ao novo auxílio gás nacional, que será repassado aos cidadãos de direito junto ao abono do novo Bolsa Família.

O vale gás contemplará cerca de 5,5 milhões de famílias cadastradas no CadÚnico. O benefício terá valor inicial de R$ 52, conforme os 50% do preço médio do botijão de gás de 13kg. A nova iniciativa também será gerenciada pelo Ministério da Cidadania.

Calendário do Auxílio Brasil em janeiro

A equipe técnica do programa decidiu manter o mesmo padrão de distribuição do benefício utilizado no Bolsa Família, que considerava os dez últimos dias úteis de cada mês para conceder o abono. Lembrando que a distribuição segue a ordem do dígito final do NIS. Confira:

Final do NIS Data de pagamento 1 18 de janeiro 2 19 de janeiro 3 20 de janeiro 4 21 de janeiro 5 24 de janeiro 6 25 de janeiro 7 26 de janeiro 8 27 de janeiro 9 28 de janeiro 10 31 de janeiro