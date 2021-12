Auxílio emergencial pode voltar NESTA situação, confirma governo

O Auxílio Emergencial foi encerrado em outubro deste ano deixando cerca de 22 milhões de brasileiros desamparados economicamente pelo Governo Federal. No entanto, recentemente o benefício voltou a ser discutido entre os cidadãos.

Neste mês, o Congresso Nacional aprovou a PEC dos Precatórios que viabiliza a mensalidade média de R$ 400 para cerca de 17 milhões de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, novo programa de transferência de renda.

No ano passado, o Ministério da Economia liberou a PEC do Orçamento de Guerra, que permitiu a prorrogação do Auxílio Emergencial em casos de nova onda da Covid-19. Desta forma, com o surgimento da nova variante Ômicron, é possível que a proposta seja utilizada novamente.

Renovação do Auxílio Emergencial

Mesmo que seja possível uma nova prorrogação para o Auxílio Emergencial, não é recomendado criar muitas expectativas. Isso porque, com o a aprovação da PEC dos Precatórios, a possibilidade da volta do programa ficou mais distante, mesmo com a nova cepa do vírus.

Neste sentido, essa seria apenas uma segunda opção, inclusive, considerando que o antigo Bolsa Família beneficiou mais 9,32 milhões de pessoas na 7ª e última parcela do programa. O Auxílio Brasil pretende alcançar mais 2,5 milhões de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Auxílio Emergencial vai voltar?

Pelas informações oficiais que existem até aqui, a resposta é não. Neste momento, não há nenhuma chance de retorno do Auxílio Emergencial. O próprio presidente Jair Bolsonaro disse recentemente que o país não tem mais condições de fazer esses pagamentos.

De qualquer forma, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a ideia é ficar de olho no comportamento da pandemia do coronavírus. Se a situação piorar, então pode ser que o Governo passe a considerar um retorno do Auxílio Emergencial.

Quem pode receber o retroativo?

De acordo com as informações oficiais, poderão receber o retroativo apenas os pais solteiros que receberam R$ 600 nos primeiros cinco meses do Auxílio Emergencial ainda no ano passado. Pelo menos essa é a regra.

Mas isso é tudo o que se sabe até aqui. Ainda não há nenhum indicativo de data para os pagamentos. Imaginou-se que isso poderia acontecer ainda em dezembro. Mas o Ministério da Cidadania confirmou que não há mais tempo hábil para isso.