Auxílio Esporte está atendendo cerca de 1,3 mil famílias em dezembro

O Governo Federal começou oficialmente os pagamentos do seu Auxílio Brasil ainda na última semana. Junto com ele, começaram também os repasses do benefício esporte para jovens e adolescentes que se destacam em competições esportivas nacionais escolares. Cerca de 1,3 mil famílias foram contempladas neste primeiro mês.

De acordo com o Ministério da Cidadania, o número de estudantes que estão recebendo o dinheiro em dezembro é de 1.404. É um patamar maior do que o de famílias. Isso acontece porque se entende que alguns desses estudantes moram na mesma casa. Cada um recebe o seu próprio benefício.

Ainda de acordo com o Ministério da Cidadania, cada um desses estudantes está recebendo neste mês de dezembro o valor de R$ 100. Ao longo do ano de 2022, eles irão receber outras 11 parcelas do mesmo patamar. Não há como perder o projeto. Isso porque eles estão ganhando R$ 1000 de maneira parcelada.

Enquanto isso, cerca de 1.313 famílias estão dentro desse benefício também. Elas recebem justamente por serem da mesma casa que os estudantes. Elas recebem R$ 1000 de uma só vez. Ao contrário dos alunos, elas não precisam esperar para receber tudo, porque o pagamento está acontecendo todo em uma parcela única.

Para fazer parte do benefício, o estudante precisa ter entre 12 e 17 anos de idade. Além disso, eles precisam se destacar em competições escolares de nível estadual, distrital ou nacional. Para conseguir entrar no campo do destaque, eles precisam terminar uma competição em até terceiro lugar, seja em uma modalidade individual ou coletiva.



Auxílio Brasil junta vários programas

Para quem ainda não sabe, o Auxílio Brasil é a junção de vários programas sociais. Assim, as pessoas podem ir acumulando uma série de valores extras. Além do benefício para estudantes que possuem bom desempenho nos esportes, há outros.

Existe, por exemplo, o auxílio que também vai para alunos de escolas públicas que tiram boas notas nas disciplinas da sala de aula. A lógica é a mesma do pagamento do benefício esportivo para os estudantes.

Valores podem subir

Como estamos falando de vários auxílios, então esses valores podem sempre subir para as famílias. Isso acontece porque elas passam a ganhar o direito de acumular os patamares e receber tudo na data da liberação do programa.

Em entrevista recente, o Ministro da Cidadania, João Roma, disse que a soma dos benefícios pode fazer um cidadão ganhar mais de R$ 600, por exemplo. É por isso que se diz que os R$ 400 são um patamar mínimo de recebimento.

Críticas

Alguns parlamentares de oposição estão criticando essas regras novas do Auxílio Brasil. Eles dizem, em geral, que essa espécie de premiação para os melhores alunos pode acabar causando uma pressão a mais na cabeça das crianças e adolescentes.

O temor é de que pais e mães possam acabar colocando um peso grande nas costas dessas crianças para que elas tirem boas notas e sejam responsáveis pelo dinheiro que entra em casa. De qualquer forma, esse é um assunto polêmico. E você? O que acha sobre essa ideia?