Auxílio gás deverá pagar parcelas de R$ 50 a cada dois meses

O Governo Federal deve começar dentro de mais alguns dias os pagamentos do auxílio gás. Esse é o programa que pretende ajudar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social no repasse do botijão de gás de 13kg. Pelo menos é isso o que se sabe até aqui com base nas informações do Ministério da Cidadania.

Também já está claro de acordo com o Governo Federal que os repasses do auxílio gás não serão fixos. Isto é, eles irão mudar de acordo com o mês do pagamento. É portanto um sistema muito diferente do que vemos no Bolsa Família ou no antigo Auxílio Emergencial que chegou ao fim ainda no último mês de outubro.

O valor do Vale-gás nacional vai ser definido pelo preço médio do botijão de gás de 13kg. Então no mês do pagamento, o Governo vai consultar qual é esse patamar na base de dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e vai decidir quanto vai pagar de auxílio para os usuários do programa em questão.

De acordo com o projeto, os pagamentos que o Governo deve repassar serão de no mínimo a metade desse preço. Então se, por exemplo, o valor médio do botijão de gás for R$ 110, então o Palácio do Planalto tem que liberar pelo menos a metade disso para o usuário, ou seja, R$ 55. Pode ser mais, mas nunca menos.

Para o mês de dezembro, que vai dar o pontapé inicial para o projeto, a expectativa é que os usuários recebam algo em torno de R$ 52. Isso tomando como base o preço médio do botijão de gás de 13kg que neste momento está na faixa de pouco mais do que R$ 100. E o fato é que esse valor tende a se repetir.



Você Pode Gostar Também:

Média de R$ 50

Como dito, essa média de pagamentos deve seguir sempre nessa faixa dos R$ 50. Isso porque não se espera que o valor do botijão vá subir ou descer muito mais do que isso. Pelo menos essas são as projeções.

De qualquer forma, em caso de aumento fora da curva, o valor do benefício vai ter que subir também. É lei. Se, por exemplo, o preço do botijão chegar a R$ 200, então o Governo vai ter que pagar R$ 100 para os usuários do projeto.

E as novas entradas?

De acordo com o Governo Federal, os primeiros pagamentos do Auxílio gás deverão atender cerca de 5 milhões de pessoas no Brasil neste momento. Esse número acabou frustrando muitos potenciais usuários, que acharam que é pouco.

De qualquer forma, informações de bastidores dão conta de que o Palácio do Planalto está planejando a possibilidade de aumentar a quantidade de pessoas. Isso, no entanto, só aconteceria a partir de abril de 2022.

Auxílio Brasil

Enquanto isso, o Governo segue com os pagamentos do seu Auxílio Brasil. O programa em questão chegou a atender cerca de 14,5 milhões de pessoas em novembro. O plano do Planalto é aumentar esse patamar em dezembro.

O mais provável, aliás, é que todos os usuários do vale-gás acabem sendo também do Auxílio Brasil. De acordo com o próprio Governo Federal, esse público vai ter preferência no recebimento sobre os demais.