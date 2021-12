Ávine Vinny, do hit ‘Coração Cachorro’, é preso após ameaçar ex-mulher; saiba detalhes

O cantor Àvine Vinny, do sucesso “Coração Cachorro”, foi preso na noite da última segunda-feira (13) após ser acusado de ameaçar de morte a sua ex-mulher, Laís Holanda. As informações são de Leo Dias, do Metrópoles.

De acordo com o colunista, eles discutiram pelo telefone e ela foi ameaçada pela primeira vez. Laís ficou assustada, gravou toda a ligação e foi para a Delegacia da Mulher para registrar um boletim de ocorrência.

No local, ela ligou mais uma vez para o cantor e foi ameaçada de morte pela segunda vez, na presença dos policiais. Após o novo episódio, a polícia foi até a casa Àvine e ele foi levado até a delegacia, onde passou a noite.

Pessoas próximas ao cantor disseram para o jornalista que Àvine não ameaçou a integridade física de Laís, mas teria ameaçada tirar a guarda do filho que os dois têm juntos.