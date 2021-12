Avó de Victor Igoh questiona neto em noite de Natal: ‘Cadê a namorada?’

Não existe Natal em família sem ter a pergunta clássica de algum parente sobre seu ‘namorado’ ou ‘namorada’, não é?! E quem passou por este ‘perregue’ foi o Victor Igoh, ex da baiana Sthe Matos. Em uma rede social, ele mostrou um pouco da sua rotina em família durante a noite do dia 24 de dezembro e apresentou sua avó, de 94 anos.

No colo da matriarca, o jovem recebeu muito carinho e uma pergunta indiscreta. Brincando com os seguidores, o influencer escreveu: ‘Do nada, ela me faz uma pergunta dessa.’ Nas imagens, é possível ver a avó de Victor perguntando: ‘Cadê a namorada?’.

Ele, carinhosamente respondeu: ‘Tô sem’. Não contente com o retorno do neto, a senhora disparou: ‘Só não quero que me engane’. O influencer sorriu e disse ‘Nunca’.

Na sequência de stories, já na manhã deste sábado (22), o jovem disse que a vida de solteiro é difícil.