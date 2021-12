O Axézin Edição Natal tem data confirmada para o próximo dia 25, com música ao vivo de Alexandre Peixe, Fanfarra do Bloco Gravata Doida e Dj Papau. O evento, tradicional no verão baiano, acontece no Clube Espanhol e garante mais de três horas de shows. Os ingressos já estão à venda no Sympla.