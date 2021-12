Bahia é o 2º estado com a maior taxa de desocupação do país

Em números absolutos, o grupo de pessoas desocupadas chega a 1,336 milhão na Bahia. “A pessoa desocupada é a que tomou uma providência para procurar trabalho, até a semana anterior da pesquisa, e que, se encontrasse, poderia trabalhar. Se usa esse termo porque nem sempre quem está trabalhando está empregado”, explica Mariana Viveiros, supervisora de disseminação de informações do IBGE na Bahia.

A Bahia possui a 2ª maior taxa de desocupação do Brasil, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (30). Ao todo, 18,7% dos baianos em idade produtiva não trabalham, apesar de buscarem um emprego. O estado fica atrás somente de Pernambuco. A situação piora ainda mais se compararmos com os dados nacionais, já que o índice baiano também é bem superior à média nacional, de 12,6%.

A Bahia é ainda o estado com maior número absoluto de desalentados do país desde 2012, segundo o IBGE. No estado, atualmente, são 655 mil pessoas nessa condição.

Informalidade X Ocupações