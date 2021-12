Bahia registra 25 mortos e 151 municípios em situação de emergência

Segundo a Sudec, a 25ª vítima é um homem de 45 anos, que se afogou no distrito do Rio do Braço, na zona rural de Ilhéus. O número de feridos também aumentou, de 434 para 517 pessoas. Já são 37.035 desabrigados e 54.771 desalojados, um total de 91.806 baianos que perderam imóveis por conta dos temporais.