Banco Central do Brasil (BCB) apresenta resultados fiscais atualizados

O Banco Central do Brasil (BCB) divulgou suas últimas estatísticas fiscais, confira pontos relevantes para o cenário econômico atual. De acordo com nota para a imprensa, divulgada no último dia 30, o resultado menos favorável das operações de swap cambial contribui para a elevação dos juros, veja mais detalhes!

Banco Central do Brasil (BCB) apresenta resultados fiscais

O setor público consolidado registrou superávit primário de R$15,0 bilhões em novembro, ante déficit de R$18,1 bilhões em novembro de 2020.

Assim sendo, o Governo Central e os governos regionais registraram, na ordem, superávits de R$3,5 bilhões e R$11,7 bilhões, e as empresas estatais, déficit de R$238 milhões.

Superávit do setor público

No acumulado no ano, o setor público consolidado registrou superávit primário de R$64,6 bilhões, ante déficit de R$651,1 bilhões no mesmo período de 2020. Nos últimos doze meses, o setor público consolidado atingiu superávit primário de R$12,8 bilhões (0,15% do PIB), resultado que havia sido deficitário em R$20,4 bilhões (0,24% do PIB) no acumulado em doze meses até outubro, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Elevação da taxa Selic e os juros nominais do setor público consolidado

Conforme dados oficiais, os juros nominais do setor público consolidado, apropriados por competência, alcançaram R$41,6 bilhões no mês, comparativamente a R$2,0 bilhões em novembro de 2020. Essa evolução foi influenciada pelo resultado menos favorável das operações de swap cambial no período (ganhos de R$25,3 bilhões em novembro de 2020 e de R$3,0 bilhões em novembro de 2021), e pelo aumento da taxa Selic, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Sendo assim, no acumulado em doze meses, os juros nominais alcançaram R$418,0 bilhões (4,86% do PIB), ante R$313,4 bilhões (4,23% do PIB) nos doze meses terminados em novembro de 2020.

Banco Central do Brasil aponta déficit do resultado nominal do setor público consolidado

O resultado nominal do setor público consolidado, que inclui o resultado primário e os juros nominais apropriados, foi deficitário em R$26,6 bilhões em novembro de 2021. No acumulado dos últimos doze meses, o déficit nominal alcançou R$405,2 bilhões (4,71% do PIB), ante R$398,7 bilhões (4,68% do PIB) no acumulado até outubro. É possível consultar essas ( e outras) informações no site oficial do Banco Central do Brasil, sendo relevante essa análise para entendimento do cenário econômico nacional.

Visto que as informações impactam na taxa Selic, e, por conseguinte, no fluxo de oferta e demanda do consumidor final. Uma vez que os itens de primeira necessidade passam por flutuações nos preços. Sendo assim, é relevante entender e analisar o fluxo da economia nacional e como os fatores externos impactam no consumo nacional de diversos produtos e serviços.