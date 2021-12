Banco Central: rolagem dos contratos de swap cambial com vencimento em março de 2022

Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), a instituição anuncia leilões de swap cambial tradicional para fins de rolagem integral dos contratos vincendos em 2 de março de 2022.

Banco Central do Brasil (BCB): rolagem dos contratos de swap cambial com vencimento em março de 2022

De acordo com informações oficiais da plataforma do Banco Central do Brasil (BCB), a partir de 3/1/2022, a instituição dará início à rolagem dos contratos de swap cambial com vencimento em 2 de março de 2022, no montante de US$ 14,1 bilhões (282.270 contratos).

Dessa forma, a execução desta rolagem prevê a realização de leilões diários de swap tradicional e compreenderá o período necessário para que todo o estoque vincendo em 2/3/2022 seja renovado.

O Banco Central do Brasil (BCB) poderá alterar o lote ofertado a cada dia, ou mesmo acatar propostas em montante inferior à oferta, conforme as condições de demanda pelo instrumento, sem prejuízo do objetivo de rolagem integral do vencimento.

Além disso, o Banco Central do Brasil (BCB) informa que as condições para a operacionalização de cada leilão serão divulgadas oportunamente por intermédio de comunicado do Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab).

? Entenda o Swap Cambial

De forma sucinta, o Swap Cambial é uma maneira de se referir à troca de moedas estrangeiras, visto que a palavra Swap significa “troca”. Por isso, esse termo se refere ao fato de trocar uma rentabilidade por outra. Ao passo que, o cenário econômico é considerado para que o pagamento da diferença ocorra no vencimento do contrato.

Por isso, o Swap Cambial pode ser definido como uma maneira de gerenciar as taxas de reajuste, por meio de um contrato de troca de indexadores.

O Banco Central do Brasil (BCB) objetiva estabilizar a taxa de câmbio

O Banco Central do Brasil (BCB) visa estabilizar a taxa de câmbio. Dessa maneira, as instituições assumem as taxas predeterminadas para que possam lidar com a volatilidade do valor do real em relação ao dólar. Esse fluxo se torna possível, pois o Banco Central do Brasil (BCB) assume a variação cambial do período contratado.

Proteção econômica e a desvalorização da moeda nacional

Dessa forma, neste cenário, o comprador do swap fica ativo em Selic e passivo em câmbio, por conseguinte, quem vende o swap fica passivo em Selic e ativo em câmbio.

Portanto, quando o Banco Central do Brasil (BCB) realiza leilões de swap cambial, as empresas que devem em dólar compram swaps, visto que dessa maneira, se torna possível que a empresa proteja suas finanças frente a elevação do dólar.