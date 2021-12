Banco de Oportunidades atualiza novas vagas de emprego em Canoas – RS

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

O Banco de Oportunidades de Canoas – RS atualiza novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS VAGAS Auxiliar Operacional 1 Auxiliar de deposito 29 Mecânica diesel 1 Auxiliar de mecânico 2 Operador de máquinas Cnc 5 Operador de moinho 1 Técnico em segurança do trabalho 1 Inspetor de qualidade 1 Assistente de departamento pessoal 1 Técnico 1 Operador logístico 1 Estágio em marketing 1 Vendedora externa 1 Operador de caixa 1 Estagiário (a) 1 Balconista de açougue 1 Atendente de açougue 1 Auxiliar de açougue 1 Vendedor 1 Técnico em manutenção 1 Assistente de compras 1 Assistente de qualidade 1 Estágio em arquitetura 1 Aprendiz 1 Eletricista 1 Mecânico 1 Motorista 1 Líder de logística 1 Promotor de vendas 1 Repositor de mercadorias 2 Caixa de supermercado 2 Apontador de obras 2 Técnico em telecomunicações 1 Enfermeiro 5 Técnico em enfermagem 16 Gestor de e-comerce 1 Operador de caixa 1 Agente de portaria 1 Vendedor 15 Supridor 1 Motorista truck 1 Serviços gerais 1 Estágio administrativo 1 Operador de empilhadeira 1 Analista de custos 1 Mecânica diesel 4 Analista de marketing 1 Estagiário (a) 1 Auxiliar de serviços gerais 4 Motorista categoria D 1 Atendente de farmácia 3 Estagio em vendas 1 Atendente 1 Atendente de farmácia 1 Assistente 1 Assistente fiscal 1 Designer gráfico 1 Estágio recursos humanos 1 Auxiliar de contabilidade 1 Auxiliar de segurança privada 5 Logística 1 Vendedor de peças e acessórios automotivos 1 Assistente de vendas 1 Eletricista industrial 1 Vendedor 1 Estoquista 1 PCD 10 Estagio contabilidade 1 Mecânico de manutenção industrial 1 Mecânico montador industrial 1 Caldeireiro 1 Medico 1 Analista de Marketing 1 Operador de telemarketing 1 Auxiliar ambiental 1 Estagio de jornalismo 1 Estagio de biblioteconomia 1 Biomédico 1

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Prefeitura de Canoas e cadastra-se no cargo desejado. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.