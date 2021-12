Banco Inter abre matrículas para projetos profissionalizantes; Veja detalhes!

Em meio a chegada das férias nas faculdades e cursos, os estudantes têm procurado preencher o tempo livre com atividades visando aprimoramento de habilidades. O Banco Inter, um dos maiores bancos digitais do país, lançou o terceiro “bootcamp”, que dá oportunidade para estudantes de programação e outras áreas de tecnologia serem contratados em uma das localidades onde a empresa atua.

Além disso, foi lançado pela startup de soluções para “compliance idwall”, juntamente com a escola de programação Gama Academy, o programa Go!Dev, que visa treinar 45 pessoas na linguagem IOS.

Outra novidade é a abertura das inscrições para o programa de estágio Decola Tech, que vai para sua segunda edição. O programa é oferecido por uma consultora multinacional criada em 2000 pela Microsoft e Accenture chamada Avanade, que prevê a contratação de pelo menos 120 estagiários.

Veja um pouco mais sobre os projetos lançados pelo Banco inter, Idwall e Avanade

Banco Inter

Neste mês, o banco lança o terceiro bootcamp do Órbi Academy Techboost, o programa, em parceria com a Órbi Conecta e a DIO, visa impulsionar a formação de programadores de software. O projeto foi batizado de Inter Front-end Developer e irá disponibilizar cerca de 10 mil bolsas.

Dentre as habilidades a serem desenvolvidas estão: aulas de linguagem front-end, como HTML5 e CSS3, além de JavaScript e sua biblioteca React. As inscrições poderão ser feitas diretamente no site do Órbi Academy Techboost e o evento de aquecimento será composto de três aulas práticas e duas lives. As vagas para fazer parte do time de tecnologia do Banco Inter estão concentradas nas cidades de São Paulo, Recife, Belo Horizonte e Curitiba.

Idwall

O projeto, que foi lançado em parceria com a escola de programação Gama Academy, visa capacitar cerca de 45 pessoas em linguagem IOS, além de contratar os alunos com o melhor desempenho em geral. O curso será gratuito e online e será realizado entre 21 de fevereiro e 1 de abril do próximo ano. Os interessados podem ser de qualquer região do país e podem fazer suas inscrições até o dia 12 de janeiro.

Avanade

A Avanade é uma consultoria em inovação digital que recentemente lançou a segunda edição do Programa de Estágios Decola Tech. Segundo a empresa, o objetivo é contratar 120 estagiários, onde 72 vagas serão destinadas exclusivamente para mulheres. O bootcamp será ministrado pela plataforma open education Dio e terá, ao todo, 60 horas de duração.

O programa terá maior foco em .NET e Azure, onde os candidatos serão introduzidos ao framework e irão aprender também sobre aplicabilidade e arquitetura para engenharia de dados e aplicações serverless na Azure. Os inscritos poderão realizar o curso online em até 45 dias, já os estágios são presenciais e terão que ser realizados nas cidades de Recife e São Paulo.

Os cursos são um porta de entrada para futuros empregos

Vale destacar que todos os cursos serão oferecidos pelo Banco Inter de forma gratuita e são voltados para desenvolvedores e aspirantes da área de tecnologia e correlatas. Os cursos são uma grande oportunidade para capacitação técnica profissional, além de apresentarem possibilidade de contratação para os que se destacarem.