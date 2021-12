Banco Inter anuncia novas alterações em sua operadora, o Inter Cel

O Banco Inter, uma das maiores instituições financeiras digitais do Brasil, anunciou algumas mudanças no Inter Cel, operadora virtual do Banco Inter. Resumindo, os planos mais básicos ganharam um aumento na franquia de internet e ligações ilimitadas. O serviço é prestado por meio da rede da Vivo.

Veja detalhadamente na tabela abaixo, o que mudou:

Plano anterior Novo plano Preço mensal 1,5 GB, sendo: 1 GB do plano 0,5 GB de bônus 2 GB, sendo: 1 GB do plano 1 GB de bônus R$ 25 Apenas para usuários existentes 3 GB, sendo: 2 GB do plano 1 GB de bônus 4 GB, sendo: 2 GB do plano 2 GB de bônus R$ 30 5 GB, sendo: 3 GB do plano 2 GB de bônus 6 GB, sendo: 3 GB do plano 3 GB de bônus R$ 40 8 GB, sendo: 5 GB do plano 3 GB de bônus (não mudou) R$ 50 13 GB, sendo: 8 GB do plano 5 GB de bônus (não mudou) R$ 75

Portanto, a opção mais barata da operadora do Banco Inter para novas contratações agora custa R$ 30 mensais.

Como funciona o Inter Cel

Você Pode Gostar Também:

Em todos os pacotes, as ligações agora são limitadas para qualquer operadora do Brasil. Anteriormente, os planos de R$ 25 e R$ 30 tinham uma franquia de 60 a 100 minutos, sendo possível usar o WhatsApp, Waze, Moovit e o app do Banco Inter sem descontar do pacote de internet.

Ademais, a contratação é exclusiva para quem é correntista do Banco Inter. Além disso, o chip pode ser comprado diretamente no app da instituição financeira. Os clientes têm direito a 7% de cashback, tanto na adesão, como nas recargas mensais, e o dinheiro de volta é maior para os assinantes do pacote Inter Pass.

Banco Inter anuncia plano mensal com cashback extra e outros benefícios

A ideia do Banco Inter é fornecer cada vez mais serviços variados aos seus clientes pelo aplicativo Super App. Sobre isso, além do Inter Cel, outra funcionalidade será lançada em breve pela fintech, que é o Inter Pass.

Trata-se de um plano de serviço com um valor mensal de R$ 19,90, que será focado em oferecer mais cashbacks aos assinantes. Além disso, cartão de crédito e Inter Cel terão porcentagens adicionais, e todos os fretes do Inter Shop podem ser integralmente devolvidos.

O plano oferecido pelo Banco Inter também disponibiliza um seguro de cartão e conteúdos exclusivos destinados a investidores. O plano básico mensal custará R$ 19,90, porém vai haver também uma opção trimestral com 50% de cashback no valor da assinatura.

O Inter Pass será lançado com o objetivo de facilitar a vida dos clientes, os incentivando a comprarem mais produtos da empresa, como os planos de telefonia da Inter Cel, entre outros, tudo direto pelo app do banco, de maneira fácil e rápida. Além de ser uma forma de obter mais receitas, já que o banco não cobra tarifas por nenhuma de suas transações.

Atualmente o Inter Pass ainda não está disponível para os clientes do Banco Inter, entretanto a instituição já criou um formulário de lista VIP, onde os interessados devem se inscrever para receber um aviso quando for possível assinar o produto. Estes terão 24 horas para confirmar a adesão. Vale ressaltar que, os 7 mil primeiros assinantes terão 30 dias grátis para testar.