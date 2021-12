O cliente pessoa jurídica pode obter algumas vantagens oferecidas por bancos e fintechs, por exemplo, o Banco Inter incentiva o crédito na conta MEI.

Banco Inter: Cashback Turbinado e outras vantagens para o MEI

Conforme informações oficiais do Banco Inter, investindo a partir de R$100 reais no Certificado de Depósito Bancário (CDB), o cliente pode obter mais limite no cartão de crédito.

Programa Mais Limite de Crédito e CDB vantajoso

O Banco Inter anuncia o programa Mais Limite de Crédito, sendo uma oportunidade para a pessoa jurídica obter um cashback interessando, visto que você reverte na hora todo o valor do seu investimento em limite de cartão, desde que o valor investido seja de, no mínimo, R$ 100,00 no Certificado de Depósito Bancário (CDB), sendo esse o programa CDB Mais Limite.

O Cashback Turbinado aumenta o cashback das faturas de cartão de crédito de clientes MEI

De acordo com informações oficiais do Banco Inter, ao fazer isso, você poderá aproveitar nossa super promoção de fim de ano, o Cashback Turbinado.

Vantagens para o cliente pessoa jurídica: vendas através da maquininha Granito

Conforme definição do Banco Inter, o Cashback Turbinado aumenta o cashback das faturas de cartão de crédito de clientes MEI que transacionarem e anteciparem com a maquininha parceira Granito. Já falamos sobre a Granito, caso seja de seu interesse, clique no destaque e entenda melhor.

Dessa forma, pode ser uma boa oportunidade para a pessoa jurídica. Visto que o cliente ganha crédito e aumenta seu limite o quanto puder com o CDB Mais Limite.

Vendas amparadas pelo programa de cashback

Além disso, o MEI pode realizar vendas com as menores taxas com a Granito e ainda obter vantagens por meio do Cashback Turbinado.

Benefícios válidos para quem tem domicílio bancário no Inter

A instituição ressalta que todos esses benefícios são válidos para quem tem domicílio bancário no Inter. Por isso, o MEI deve transferir sua conta de recebimento para o Banco Inter e receber de forma mais simples e organizada.

Inter Empresas pode ser uma vantagem competitiva dentro do mercado financeiro digital

Assim sendo, ser correntista do Inter Empresas pode ser bastante vantajoso. É importante que ampare essas vantagens em sua gestão financeira empresarial.

Direcione o orçamento da empresa

É relevante que o MEI busque por vantagens oferecidas pelas fintechs, visto que o mercado financeiro digital é amplo e essa concorrência pode ser de grande valia para a otimização e direcionamento de seu fluxo financeiro.