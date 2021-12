Banco Inter libera cartão de crédito sem renda mínima

O Banco Inter oferece a possibilidade de universitários adquirirem um cartão de crédito sem anuidades e nenhuma cobrança de tarifas. O cartão disponibilizado pelo banco digital é o cartão Inter Gold. Além disso, o cartão do Banco Inter possui 0.25% de cashback em todas as compras.

A modalidade não exige uma renda mínima e possui juros menores em relação a outros cartões do mercado. Apesar disso, para adquirir o cartão Inter Gold não é necessário estar matriculado numa Instituição de Ensino Superior. Dessa forma, quem está fazendo um curso técnico também pode solicitar o cartão.

Quem pode solicitar o cartão do Banco Inter?

De acordo com o Banco Inter, qualquer pessoa acima de 18 anos pode solicitar o cartão de crédito Inter Gold e aproveitar as vantagens do banco digital. O cartão do Banco Inter ainda garante limite extra para compras no Inter Shop, ou seja, se o limite disponibilizado pela fintech for de R$ 1.000, o banco Inter ainda libera mais R$ 300 de limite no crédito para que os clientes façam compras nas lojas parceiras.

Como fazer um cartão de crédito universitário?

Como já dito anteriormente, o cartão do Banco Inter não é exclusivo para universitários. Sendo assim, qualquer pessoa com mais de 18 anos pode solicitar o cartão de crédito do Banco Inter. Para isso, basta abrir uma conta digital no Inter e acessar o App do banco digital.

A partir daí é necessário acessar a área de cartões do aplicativo e solicitar o cartão de crédito Inter Gold. O Banco Inter realizará uma análise da solicitação e se estiver tudo certo o cliente receberá o limite de crédito pré-aprovado.

Qual o limite disponibilizado pelo banco digital?

O limite de crédito disponibilizado pelo Banco Inter para o cartão Gold varia de acordo com o perfil financeiro de cada cliente. Desta forma, a análise de crédito feita pelo banco digital considera diversos fatores para estabelecer o limite do cartão, como o Cadastro Positivo, renda mensal e hábitos de pagamento e consumo de cada cliente.

Sendo assim, não existe um limite igual estabelecido para todos os usuários do Banco Inter. Cada avaliação e perfil de cliente gera um diferente resultado que interfere na liberação do crédito.

Entenda a diferença entre cartão Gold e o Platinum

O Banco Inter informa que a diferença entre as duas categorias de cartão disponíveis são as vantagens e benefícios ofertados aos seus usuários. O cartão Gold é indicado ao público comprador, enquanto o cartão Platinum possui vantagens direcionadas ao público viajante.

O cartão Gold oferece Seguro Proteção de Preço, Garantia Estendida Original, Seguro Compra Protegida, entre outras vantagens. Além disso, o cartão garante 0,25% de cashback nas faturas.

O cartão Platinum possui Assistência Global de Emergência, Mastercard Airport Concierge, Mastercard Travel Rewars e um serviço de assistência de viagens. Essa modalidade de cartão de crédito disponibilizada pelo Banco Inter possui 0,5% de cashback nas faturas.

Cada cartão do Banco Inter é destinado a um perfil específico de clientes. Desta forma, é importante conhecer os produtos oferecidos pelo banco digital para entender qual a melhor opção para a vida de cada cliente.