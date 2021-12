Banco Itaú oferece 360 vagas em diversas regiões do país; veja quais

Vale ressaltar que os contratados precisam estar com disponibilidade para atuar nos estados do Paraná, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Goiás.

O Banco Itaú abriu 360 vagas de emprego em vários estados do país. As oportunidades são destinadas para candidatos de todos os níveis de escolaridade. Entre elas, estão os cargos de: Cientista de Dados; Especialista de Câmbio e Trade Finance; Gerente Regional de Negócios – Agência Digital; Agente de Negócio; Arquitetura de Soluções; Produtor Cultural Júnior; Analista Comercial Pleno; Analista de Planejamento Pleno; Especialista de Gestão Preventiva; Agente de Negócios – Empresas; Analista de Mercado de Capitais; Analista Planejamento Comercial Sênior; Analista de Marketing; entre outros.

Para participar do processo seletivo, é necessário entrar a página Carreiras Itaú para ver as oportunidades disponíveis e realizar a inscrição no cargo desejado.