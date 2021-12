Banda Eva é proibida de concluir circuito por conta de dupla sertaneja no Carnatal; veja

Teve treta no Carnatal nesta última sexta-feira (10). No meio do show, o vocalista da Banda Eva, Felipe Pezzoni, interrompeu a apresentação e desabafou com os fãs sobre a proibição que eles estavam enfrentando por parte da produção do evento. No vídeo, é possível ver Felipe falando da insatisfação da banda e justificando o ocorrido. Segundo ele, a produção do Carnatal impediu a realização da segunda volta do trio para que o som não atrapalhasse o show da dupla Henrique e Juliano em um camarote da micareta.

“A gente está parado aqui porque eles querem que a gente não dê a segunda volta, porque tem uma banda tocando lá no camarote, e eles não querem incomodar a banda que está tocando no camarote. Minha vontade é sair empurrando esse portão aí pra dar a segunda volta. Mas, não vamos fazer isso, não é a nossa conduta, não é o nosso perfil, a gente é paz e amor, a gente não quer confusão com ninguém. Mas, eu tinha que falar isso com vocês porque a gente respeita vocês e a gente tem que falar a verdade do que está se passando”, disse o cantor.

Ao final, ele ressaltou a importância, a história e o respeito que a Bahia e os baianos possuem com a Banda Eva.

“A gente segue porque a nossa missão é muito maior que isso. A nossa missão é encontrar com vocês em qualquer lugar do Brasil e sentir essa energia que eu senti hoje aqui. Muito obrigado, me desculpem de coração…Lá (em Salvador) a gente tem moral, aqui a gente não tem moral não. Mas no carnaval, a gente espera vocês no bloco Eva”, finalizou.

Nas redes sociais, a banda emitiu uma nota de esclarecimento (segue abaixo. Até o momento a dupla Henrique e Juliano e a organização do Carnatal não emitiram um posicionamento sobre o caso. Ainda na noite de sexta (10), se apresentaram a cantora Cláudia Leitte, Léo Santana e Bell Marques, e Rafa e Pipo Marques.