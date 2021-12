Bandidos invadem residência e executam jovem dentro de quarto

Um jovem, de identidade não confirmada, foi assassinado a tiros, na manhã deste domingo, 19, na residência onde morava, no Residencial Agreste, bairro Bom Sucesso, em Arapiraca. O rapaz é conhecido no local como Kiko. Ele foi surpreendido por dois criminosos que invadiram sua casa, quebraram a porta do quarto a chutes e o executaram…

Um jovem, de identidade não confirmada, foi assassinado a tiros, na manhã deste domingo, 19, na residência onde morava, no Residencial Agreste, bairro Bom Sucesso, em Arapiraca.

O rapaz é conhecido no local como Kiko. Ele foi surpreendido por dois criminosos que invadiram sua casa, quebraram a porta do quarto a chutes e o executaram a tiros. Não houve chance de reação.

Depois do crime os bandidos fugiram em seu veículo de cor branca, de placa não anotada. A Polícia Militar esteve no local e acionou os Institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) para perícia e recolhimento do corpo.