Barato e fácil: aprenda três drinks para as festas de fim de ano

É certo que a ceia não vai faltar, mas outra parte importante são os drinks das festas de fim de ano. Da tradicional cerveja ao champagne ou cidra na noite da virada, as possibilidades são das mais baratas às mais caras.

Confira três opções de drinks baratos e fáceis para as festas de fim de ano:

Mojito:

INGREDIENTES

1 limão

1 dose de rum branco (50 ml)

3 ramos de hortelã

1 colher (chá) de açúcar

cubos de gelo a gosto

club soda ou água com gás para completar

MODO DE PREPARO

1. Lave e seque bem os ramos de hortelã e o limão.

2. Junte dois ramos de hortelã e esfregue bem as folhas no interior e na borda de um copo alto. Ele deve ficar bem perfumado.

3. Numa tábua, corte o limão com a casca ao meio e despreze as sementes. Corte uma das metades em quatro partes e transfira para um copo alto. Adicione o açúcar, as folhas de hortelã restantes e, com um macerador, amasse bem. Junte a dose de rum e misture.

4. Preencha o copo com cubos de gelo e complete com club soda (ou água com gás). Sirva a seguir.

Espanhola:

INGREDIENTES:

1 Abacaxi

1 Lata de leite condensado

1 Vinho tinto

MODO DE PREPARO:

1. Corte o abacaxi em fatias

2. Bata o abacaxi em fatias, a lata de leite condensado e o vinho tinto no liquidificador até ficar homogêneo e cremoso.

Frozen de Skol Beats

INGREDIENTES:

1 lata de Skol Beats Senses

½ caixa de leite condensado

Gelo

MODO DE PREPARO:

1. Adicione tudo no liquidificador

2. Bata até ficar homogêneo.