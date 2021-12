Bárbara dá tapa na cara do filho de Érica: ‘Moleque!’

Bárbara (Alinne Moraes) vai ultrapassar os limites e agredir Luan (Miguel Schmidt), filho de Érica (Fernanda de Freitas) em ‘Um lugar ao Sol’. Na trama, a personal é namorada de Santiago (José de Abreu). E durante a convivência, o menino pede para brincar no quarto de Bárbara.

O que ela não espera é que o jovem quebre uma luminária. Ao perceber o acidente, a dondoca tem um surto e ataca o garoto.

“Você faz ideia do quanto custa isso aqui?”, pergunta a irmã de Rebeca (Andrea Beltrão)

“Eu quebrei sem querer”, fala Luan. “Sem querer ou não, o resultado é o mesmo e não vai trazer de volta um abajur que é uma relíquia e que foi a minha mãe que me deu”, frisa a mulher de Christian.

Sem pedir desculpas e com medo de apanhar, Luan acerta um chute na canela da víbora, que rebate com um tapa no rosto do jovem.