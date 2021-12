Após anunciar Camilla de Lucas no programa ‘BBB – A Eliminação’, do Multishow, a TV Globo voltou atrás e trocou a vice-campeã da temporada 21 por Ana Clara Lima. A terceira colocada do ‘BBB18’ vai comandar a atração ao lado Bruno de Luca em 2022.

A atração, transmitida pelo Multishow, estreia no dia 19 de janeiro. Apesar da nova função, Ana Clara segue no comando do ‘Rede BBB’. Ana vai substituir Viviam Amorim, vice-campeã do BBB17, que está grávida do primeiro filho.