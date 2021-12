BBB 22 terá ala com ex-participantes; saiba quem é a primeira confirmada

Parece que o “BBB 22” pode se tornar a maior edição do reality em questão de variedade dos participantes. De acordo com informações de Leo Dias, do Metrópoles, a nova edição terá a participação de ex-BBBs, além dos já tradicionais famosos e anônimos.

Com estreia marcada para o dia 17 de janeiro, a primeira ex-participante confirmada pelo jornalista para voltar ao reality show foi Paulinha Leite, do “BBB 11”. A influenciadora chegou a perder mais de 48 kg após sua participação no programa.

O colunista dá como certa a participação de famosos como Sammy Lee, Naiara Azevedo, Pedro Scooby e Diego Hypólito na casa mais vigiada do Brasil.