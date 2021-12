BBB, Pecado Capital e mais: confira as estreias de janeiro da Globoplay

O ano de 2022 começa com muitas novidades na Globoplay. Além da nova edição do “Big Brother Brasil, no primeiro mês do ano a programação conta com filmes, séries e documentários.

Uma das novidades é a série documental “O Canto Livre de Nara Leão” que mostra como o talento e a personalidade da cantora se uniram, provocando uma transformação na música e no comportamento dos brasileiros. Dirigida por Renato Terra, o projeto entrevista pessoas que conviveram com a artista e traz uma enorme pesquisa de imagens, fotos e arquivos, marcando o mês em que ela completaria 80 anos.

Já o BBB chega ao streaming com 11 câmeras ao vivo que acompanham o dia a dia dos participantes da casa mais vigiada do Brasil. Um mosaico com seis sinais simultâneos e três edições diárias do Click BBB estarão disponíveis para assinantes. Aqueles que ainda não assinam a plataforma também não ficam de fora, tendo acesso à íntegra, trechos e à versão ao vivo do programa. O jornalista Tadeu Schmidt também chega para assumir a apresentação do programa.

Na parte das novelas, as estreias são: “Pecado Capital”, primeira edição, e “Da Cor do Pecado”. Além disso, uma novela portuguesa chega pela primeira vez ao streaming, a primeira temporada “Ouro Verde”. Já série “Girls5eva” traz uma banda de sucesso dos anos 90 que ganha uma segunda chance de fama quando um jovem rapper faz um ‘sample’ de CONFIRA.

Confira a programação completa:

01/01: “Doctor Who – Especial Ano Novo” (série)

03/01: “Da Cor do Pecado” (novela)

06/01: “Girls 5 Eva” (série)

07/01: “O Canto Livre de Nara Leão” (série documental)

31/01: “Pecado Capital” (novela)

“Um Milhão de Coisas” – T4 – Parte 1 (série)

“Covert Affairs: Assuntos Confidenciais” (série)

“Psych: Agentes Especiais” – Parte 1 (série)

“Serviço Secreto” (série)

“4 Casamentos e Um Funeral” (série)

“Ouro Verde” – T1 (novela)

“Marido de Aluguel” – Parte 2 (novela)

“Departure – A Investigação” – T2 (série)

Lançamentos para assinantes de Globoplay + canais ao vivo:

19/01: BBB – A Eliminação (Ao vivo no Multishow)

31/01: “Alma Gêmea” (Ao vivo no VIVA)

Lançamentos de áudio no Globoplay:

‘Cadê meu trampo?’, podcast do G1, está entre as estreias de áudio do mês de janeiro no Globoplay. Com entrevistas e relatos pessoais, o programa tem dez episódios que abordam temas relacionados ao ingresso no mercado de trabalho de forma leve e descontraída, e é voltado para jovens entre 20 e 30 anos. Inspirado na segunda temporada de emprego do portal, é produzido e narrado pelo produtor de jornalismo do G1, Guilbert Reino.