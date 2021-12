Bem basiquinha! Ludmilla usa vestido de R$ 159 no Natal

Ludmilla escolheu um look bem basiquinha para passar a noite de Natal com a família em sua casa, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A cantora usou um vestido rosa listrado, que está à venda em promoção na loja Zara por R$ 159. A preço original é R$ 249, mas o site está oferecendo 35% na compra on-line.