beneficiários com NIS final 0 recebem hoje (23)

Nesta quinta-feira (23) a Caixa Econômica Federal deve concluir o pagamento de dezembro do Auxílio Brasil, pagando beneficiários com NIS final 0. As famílias em situação de vulnerabilidade econômica que encontram-se em situação de pobreza ou extrema pobreza têm direito de receber R$ 400 e podem consultar informações referentes ao benefício nos aplicativos Auxílio Brasil ou Caixa Tem.

Os beneficiários podem movimentar os recursos e pagar contas por meio dos aplicativos desenvolvidos pelo governo federal. Além disso, é possível sacar o benefício em casas lotéricas utilizando o cartão do extinto Bolsa Família, bem como em caixas eletrônicos.

Veja como foi realizado o pagamento em dezembro

De acordo com o Ministério da Cidadania, o Auxílio Brasil do governo federal deve seguir o mesmo calendário de pagamento do extinto Bolsa Família. Desse modo, o benefício será pago aos cidadãos nos últimos dez dias úteis de cada mês. Apesar disso, em dezembro o calendário de pagamento foi antecipado por conta das festas de fim de ano. Confira como foi realizado o pagamento do Auxílio Brasil no último mês de 2021:

NIS com final: Data de pagamento 1 10 2 13 3 14 4 15 5 16 6 17 7 20 8 21 9 22 0 23

Saiba como funciona a definição de valores do Auxílio Brasil

Segundo o Ministério da Cidadania, poderão receber os recursos do Auxílio Brasil famílias em situação extrema pobreza ou famílias em situação de pobreza que tenham em sua composição familiar, gestantes, crianças, adolescentes e jovens entre 0 e 21 anos incompletos, que estejam matriculados na educação básica de ensino.

São consideradas famílias em situação de extrema pobreza aquelas que possuem renda per capita de zero a R$ 100. Já as famílias em situação de pobreza são as que possuem renda familiar per capita de R$ 100,01 a R$ 200,00.

O Auxílio Brasil, programa de transferência direta de renda do governo federal (reformulação do Bolsa Família), é constituído por três benefícios básicos, sendo eles: Benefício da Primeira Infância, Benefício Composição Familiar e Benefício de Superação da Extrema Pobreza.

O Benefício Primeira Infância é pago a famílias que tenham em sua composição familiar crianças entre 0 (zero) e 36 (trinta e seis) meses incompletos e garante o valor R$ 130 mensais. O Benefício Composição Familiar é destinado a famílias que possuem gestantes ou pessoas entre 3 e 21 anos incompletos (que estejam matriculados na educação básica) e garante R$ 65 por integrante familiar.

Por fim, o benefício de Superação da Extrema Pobreza é pago a famílias que, mesmo após receberem os benefícios da Primeira Infância e Composição Familiar, encontram-se abaixo da linha de pobreza. Desse modo, o benefício é calculado individualmente.

As famílias que fazem parte do Auxílio Brasil podem receber, cumulativamente, os três benefícios básicos (Primeira Infância, Composição Familiar e de Superação da Extrema Pobreza) disponíveis. Contudo, os benefícios Primeira Infância e Composição Familiar são pagos até o limite de 5 (cinco) benefícios por família. É importante lembrar que para se manter no programa é necessário estar com o calendário de vacinação em dia.