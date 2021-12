Beneficiários com NIS final 9 recebem hoje (22)

Nesta quarta-feira (22) a Caixa Econômica Federal deve creditar os recursos do Auxílio Brasil para beneficiários com NIS final 9. As famílias em situação de vulnerabilidade econômica que encontram-se em situação de pobreza ou extrema pobreza têm direito de receber R$ 400.

Os beneficiários podem sacar o benefício em casas lotéricas utilizando o cartão do extinto Bolsa Família. Além disso, é possível sacar os recursos em caixas eletrônicos e até mesmo movimentar o dinheiro por meio do aplicativo Caixa Tem.

Informações sobre o benefício podem ser consultadas nos aplicativos Auxílio Brasil ou no Caixa Tem. Nos Apps desenvolvidos pelo governo federal é possível consultar as datas de pagamento do benefício, valores e composição das parcelas.

Confira o calendário de pagamento do Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil, novo programa de transferência direta de renda do governo federal deve seguir o mesmo calendário de pagamento do extinto Bolsa Família e pagar o benefício nos últimos dez dias úteis de cada mês. Apesar disso, no mês de dezembro as datas de pagamento foram antecipadas por conta do feriado de natal. Veja as datas de pagamento do mês de dezembro divulgadas pela Caixa Econômica Federal:

NIS com final: Data de pagamento 1 10 2 13 3 14 4 15 5 16 6 17 7 20 8 21 9 22 0 23

?Poderão receber os recursos do Auxílio Brasil famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza que tenham em sua composição familiar, gestantes, crianças, adolescentes e jovens entre 0 e 21 anos incompletos que estejam matriculados na educação básica.

Famílias com renda per capita de zero a R$ 100 encontram-se em situação de pobreza extrema. Já as famílias em situação de pobreza são as que possuem renda familiar per capita de R$ 100,01 a R$ 200,00.

Ministro da Casa Civil fala sobre o valor do benefício

O Auxilio Brasil (reformulação do Bolsa Família) trouxe algumas mudanças ao programa de transferência direta de renda. Além de aumentar o valor dos recursos, o governo federal busca ampliar o auxílio com o intuito de contemplar novas famílias que encontram-se abaixo da linha da pobreza.

Por trazer diversas alterações ao programa, muito se tem discutido sobre o valor do benefício e a possibilidade de aumentar o valor do Auxílio Brasil para R$ 600 mensais. Apesar disso, o Ministro da Casa Civil afirmou em uma live promovida pelo jornal “Valor Econômico” na última terça-feira (21) que essa ampliação é inviável.

“São situações, discussões, que não se leva muito a sério aqui em Brasília. Isso leva mais a um palanque político, discurso político. Ninguém sério nesse país pode achar que nós temos espaço fiscal e poderíamos ter uma responsabilidade fiscal, que é o mais importante, para além dos R$ 400. Esse aumento estava até além do que se imaginava. Foi um esforço tremendo do presidente da República, pois nós sabemos da quantidade de miseráveis, pessoas que estão passando fome no país. Nós temos 20 milhões de brasileiros que estão com dificuldades de se alimentar diariamente, e esse esforço foi fundamental. Nós tivemos que ter esse sacrifício para implementar”, disse Ciro Nogueira, Ministro da Casa Civil sobre o Auxílio Brasil.