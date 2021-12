[BEST] Guia de atalhos de teclado do Windows 11

Se você preferir usar apenas um teclado, os atalhos do teclado podem ser úteis. Além disso, os atalhos do teclado podem economizar tempo e tornar suas ações mais eficientes. Os atalhos de teclado estavam disponíveis no Windows XP, 7, 8 e 10 e ainda estão disponíveis no Windows 11.

O Windows 11 é uma versão lançada recentemente do Windows que adiciona uma série de novos recursos e personalizações ao Windows 10.

Com novos recursos, você também verá alguns novos atalhos de teclado no Windows 11. Se estiver procurando uma lista completa de todos os atalhos de teclado do Windows 11, você está no lugar certo.

Melhores atalhos de teclado do Windows 11

Neste artigo, listaremos todos os atalhos de teclado do Windows 11 que foram lançados recentemente e os atalhos de teclado antigos.

Lista de atalhos de teclado do Windows 11

Existem alguns atalhos de teclado recém-lançados do Windows 11 que você verá no Windows 11. A Microsoft introduziu novos atalhos de teclado para que os usuários possam acessar o painel de widgets, configurações rápidas, centro de notificação e layout de encaixe. A seguir estão os atalhos de teclado do Windows 11 recém-introduzidos –

Win + W = Abre o painel de widgets no Windows 11.

Atalhos de teclado do Windows 11 que funcionam no Windows 10

A seguir estão os atalhos de teclado do Windows 11 que não são novos, portanto, você também poderá usá-los no Windows 10-

Vencer = Abre o menu inicial.

= Abre o Centro de Facilidade de Acesso. Win + X = Abra o menu Quick Link (o mesmo que clicar com o botão direito no ícone Iniciar)

Abra o menu Quick Link (o mesmo que clicar com o botão direito no ícone Iniciar) Vitória + Número = Esses atalhos abrem o aplicativo fixado na barra de tarefas na posição indicada pelo número.

= Estende a janela da área de trabalho até a parte superior e inferior da tela. Wind + Tab = Este atalho abre a visualização de tarefas / alterna os aplicativos abertos

= Isso fecha a janela ativa. Alt + F4 = Isso fecha o programa ativo.

Palavras Finais

Estes são alguns dos atalhos de teclado mais úteis do Windows 11 que você pode usar em um PC com Windows 11 para economizar tempo. Alguns desses atalhos de teclado também podem ser usados ​​no Windows 10. Espero que este artigo seja útil para você. Fique à vontade para compartilhar mais atalhos úteis na seção de comentários abaixo.