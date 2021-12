Biergarten realiza última edição do ano neste domingo (19)

Acontece neste domingo (19), a última edição do ano do Biergarten, o jardim de cervejas, a partir das 15h no Trapiche Barnabé.

A programação conta com a participação da banda Herbert & Richard, famosa por relembrar canções que marcaram momentos especiais de diversas produções cinematográficas. Além da swingueira e o balanço de Magary, e do cantor Vini, que traz a baianidade para o palco do último Bier do ano.

Os ingressos já estão sendo vendidos, atualmente no segundo lote, pela plataforma Sympla.