Boate Kiss: Sócios, músico e assistente são condenados por incêndio que matou 242 pessoas

Após quase nove anos de espera e 10 dias de julgamento, o Tribunal do Júri do Foro Central de Porto Alegre condenou pela morte de 242 pessoas os quatro réus acusados pelo incêndio da Boate Kiss: Elissandro Callegaro Spohr, Mauro Lodeiro Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão.

A decisão do júri encerra a longa espera de familiares, sobreviventes, réus, testemunhas e também a comunidade de Santa Maria. Mais de 3,2 mil dias desde o incêndio, o caso foi analisado pela polícia e pelo Ministério Público, até chegar ao Poder Judiciário. A demora aconteceu devido as inúmeras etapas do processo, entre apresentação da denúncia, recursos, embargos e pedidos de desaforamento e desmembramento do júri.